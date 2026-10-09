Baglietto Derthona: in vendita i biglietti della gara di EuroCup e il Poker Pack di ottobre
Sono in vendita i biglietti per la prossima gara casalinga in BKT EuroCup della Baglietto Derthona Tortona, in programma alla Nova Arena di Tortona mercoledì 21 ottobre alle ore 19:00 con gli spagnoli del Recoletas Salud San Pablo Burgos. La gara è valida per la quarta giornata di regular season del Girone A della competizione europea.
PREZZI
Di seguito il costo dei tagliandi nei diversi settori:
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SETTORE
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NOME SETTORE
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PREZZO INTERO (€)
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PREZZO RID. U18 E OV. 65 (€)
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PREZZO INTERO ONLINE (€)
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A2, A4
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BENCHSIDE
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27,00
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22,00
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25,00
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A1, A5
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BENCHSIDE LATERALE
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20,00
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16,00
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18,00
|
A3
|
PARTERRE
|
35,00
|
28,00
|
31,50
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A6, A10
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LODGE
|
22,00
|
18,00
|
20,50
|
A7, A9
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EXECUTIVE
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30,00
|
24,00
|
27,00
|
B2, B4
|
TRIBUNA
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10,00
|
8,00
|
9,00
|
B3, B4
|
TRIBUNA CENTRALE
|
12,00
|
10,00
|
11,50
|
B6, B9
|
STAGE LATERALE
|
10,00
|
8,00
|
9,00
|
B7, B8
|
STAGE
|
12,00
|
9,00
|
10,00
|
B7, B8
|
STAGE CENTRALE
|
14,00
|
11,00
|
12,50
|
G1, G2, G3
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CURVA DERTHONA
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7,00
|
6,00
|
6,50
|
G4
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CURVA OSPITI
|
|
10,00
|
12,00
|
G6
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GALLERIA OSPITI
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|
10,00
|
12,00
|
G5
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CURVA EST
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7,00
|
6,00
|
6,50
Tre le modalità d’acquisto:
- online su derthonabasket.vivaticket.it
- presso il Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona, aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, il sabato dalle 10 alle 12:30
- presso la biglietteria della Nova Arena nel pomeriggio del giorno gara a partire dalle 17:30.
I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati entro le ore 19:00 del giorno antecedente la gara, martedì 20 ottobre.
POKER PACK
Per le quattro partite casalinghe del mese di ottobre dei Leoni tra Serie A e EuroCup, il Club offre inoltre la possibilità del Poker Pack.
Quattro gare, un unico pack, un prezzo speciale.
In cosa consiste?
La nuova proposta dedicata ai tifosi bianconeri permette di assistere alle seguenti partite della Bertram/Baglietto Derthona Tortona:
- 4ª Giornata Serie A: Bertram Derthona vs Maxima Roma, domenica 18 ore 19
- 4ª Giornata Girone A EuroCup: Baglietto Derthona vs San Pablo Burgos, mercoledì 21 ore 19
- 5ª Giornata Serie A: Bertram Derthona vs Napoli Basketball, domenica 25 ore 12
- 4ª Giornata Girone A EuroCup: Baglietto Derthona vs Rostock Seawolves, mercoledì 28 ore 19:30
Un’offerta di miniabbonamento pensata per chi vuole esserci con continuità, partita dopo partita, e trasformare il mese di ottobre in un appuntamento fisso con il grande basket nazionale ed internazionale. Il costo è estremamente vantaggioso: 30 € (25 € ridotto U18 e Over 65) per tutte le partite in curva, 52 € (43 €) nella tribuna centrale, 36 € (30 € ridotto) nella tribuna laterale, sono solo alcuni dei prezzi previsti dal pack.
Come acquistarlo?
Già attivo, il Poker Pack può essere comprato:
- online su derthonabasket.vivaticket.it
- al Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona, aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30, il sabato dalle 10 alle 12:30.
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