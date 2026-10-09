La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 pronta alla sfida casalinga con Brescia
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 prepara il debutto casalingo al PalaFenera per la seconda giornata della Serie A1 Fineco. L’appuntamento è per domenica 11 ottobre (ore 17) contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia.
Le due squadre si sono già trovate poche settimane fa in precampionato a Biella, ma un confronto ufficiale manca dal 2020/2021, stagione al termine della quale le lombarde retrocessero nella serie cadetta. In precedenza fra A2 e A1 Chieri e Brescia si erano affrontate per cinque anni consecutivi fra il 2016 e il 2021, con un bilancio complessivo di 7 successi a 3 per Brescia.
Il primo turno di campionato ha lasciato stati d’animo contrapposti nei due spogliatoi. Spirito e compagne hanno conquistato due punti d’oro vincendo al tie-break in casa di Scandicci, mentre Brescia ha compiuto un passo falso davanti ai suoi tifosi arrendendosi 0-3 all’altra neopromossa Talmassons.
A presentare la sfida e fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è l’opposto Anett Nemett: «La partita con Scandicci è stata per noi un inizio fantastico, soprattutto considerando il risultato. Abbiamo avuto pochissimo tempo per lavorare insieme come squadra e con Nicola, quindi penso sia stato davvero positivo vedere quanto bene riuscivamo a funzionare nel nostro sistema e come squadra. Ovviamente ci sono ancora molte cose da migliorare, ma spero che questa partita ci abbia dato la giusta spinta e motivazione per la stagione. Ora ci aspetta Brescia, una squadra con un mix di esperienza e giovani talenti. Non hanno iniziato bene e di sicuro vorranno mostrare il loro vero potenziale. Penso che la chiave sarà giocare il nostro gioco e restare disciplinati nel nostro sistema, a prescindere da tutto. Dobbiamo prendere il controllo della partita dall’inizio e non lasciarla andare. Sarà una sensazione straordinaria tornare di fronte ai nostri tifosi: speriamo davvero di festeggiare il debutto casalingo con una vittoria insieme a loro, perché al PalaFenera c’è sempre un’atmosfera fantastica».
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