Torino ha acceso la Fiaccola della Changchun 2027 Winter Universiade

L’evento ha dato ufficialmente il via al viaggio della Fiamma verso la Cina, dove dal 15 al 25 gennaio 2027 si svolgerà la 33ª edizione dei FISU World University Games. La manifestazione sarà ospitata nella provincia dello Jilin, con competizioni organizzate nelle città di Changchun e Jilin (https://www.changchun2027.com.cn/?uc_sm=1).

La cerimonia è stata organizzata dal Centro Universitario Sportivo torinese, in collaborazione con la Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU), alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e del movimento sportivo universitario. L’accensione della Fiaccola ha assunto un valore particolarmente significativo per Torino, città considerata la culla dello sport universitario internazionale. Proprio nel capoluogo piemontese, nel 1959, venne ideata l’Universiade per iniziativa di Primo Nebiolo, allora presidente della FISU, e sempre a Torino si svolse la prima edizione dei Giochi universitari internazionali. Oggi Torino torna a essere l’Olimpia del mondo sportivo universitario, rinnovando il proprio ruolo di città simbolo dell’Universiade e di luogo d’incontro tra sport, formazione universitaria e culture diverse. La cerimonia ha così collegato la memoria delle origini dell’Universiade al suo futuro, rinnovando il rapporto tra Torino e la FISU e valorizzando il ruolo dell’università quale luogo di formazione, confronto e crescita attraverso lo sport. La Fiaccola, simbolo di amicizia, partecipazione, rispetto e dialogo internazionale, è stata accesa a Torino prima di iniziare il percorso verso Changchun. La FISU ha inserito l’appuntamento torinese dell’8 ottobre 2026 nel calendario ufficiale degli eventi di avvicinamento alla Winter Universiade. Con l’accensione avvenuta a Torino, la Fiamma ha iniziato il suo viaggio verso Changchun, portando con sé il messaggio di una comunità universitaria internazionale unita dai valori dello sport e della conoscenza. Con la cerimonia dell’8 ottobre, Torino ha dunque rinnovato la propria vocazione internazionale e il proprio legame con la storia dell’Universiade, accompagnando idealmente la Fiaccola verso la Changchun 2027 Winter Universiade, in programma dal 15 al 25 gennaio 2027.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle massime autorità istituzionali e accademiche italiane ed internazionali tra cui:

CRISTINA PRANDI (Rettrice dell’Università di Torino)

ELENA MARIA BARALIS (Prorettore del Politecnico di Torino)

CLAUDIA PORCHIETTO (Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte)

CARLOTTA SALERNO (Assessora all’Istruzione, alle Periferie e alle Politiche giovanili della Città di Torino)

LEONZ EDER (Presidente FISU)

POMPEO LEONE (Segretario Generale FederCUSI, in rappresentanza del presidente Antonio Dima)

RICCARDO D’ELICIO (Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese)

GU GANG (Mayor of Changchun City and Deputy Secretary of CPC Changchun Municipal Commitee)

DONGSHENG CHEN (FOCUSS Vice President & Secretary General)

MINGCHUN SUN (Director General, Department of Physical, Health and Arts Education Ministry of Education)

ZHENG DONG LI (Deputy Consul of the People’s Republic of China)

Da via Verdi la Fiamma ha raggiunto la suggestiva “Galleria dei Re” del Museo Egizio, i Murazzi del Po, facendo tappa al Castello del Valentino, sede storica del Politecnico di Torino. Qui il passaggio di testimone alla delegazione cinese. Tedofori di eccezione: la Rettrice di UniTo Cristina Prandi, il Prorettore di PoliTo Elena Maria Baralis, il Presidente FISU Leonz Eder, il Campione Europeo di Canottaggio Tito Christoforakis (Global Law and Transnational Legal Studies – UniTo – Studente del Progetto AGON), il Campione Mondiale Universitario Simone Pappalepore (Economia e Statistica – UniTo – Studente del Progetto AGON), il Campione Italiano di Lotta Libera Martino Piliero (SUISM – UniTo - Studente del Progetto AGON), altri studenti-atleti del Progetto AGON il cestista Matteo Francione (Informatica – UniTo – Studente del Progetto AGON) e il canottiere Carlo Alberto Strazzulla (Ingegneria Meccanica – PoliTo – Studente del Progetto AGON), un’atleta cinese del CUS Torino Tennistavolo Shurui Chen ed una delegazione di studenti cinesi.

DICHIARAZIONI

CRISTINA PRANDI (Rettrice dell’Università di Torino): «per l'Università di Torino è un onore che la Fiaccola della Changchun 2027 Winter Universiade sia stata accesa nel cortile del nostro Rettorato. L'Universiade non è soltanto un evento sportivo: è il luogo in cui sport e formazione si incontrano. Lo abbiamo visto per le strade della città, portando la Fiamma insieme agli studenti-atleti del Progetto AGON, alla delegazione di studenti cinesi e ai rappresentanti della FISU, fino al passaggio di testimone al Castello del Valentino. Da Torino, che nel 2025 ha ospitato l'ultima edizione invernale dei Giochi, con questa cerimonia abbiamo accompagnato la Fiamma verso Changchun. Alle atlete e agli atleti che vi prenderanno parte auguriamo di vivere questa esperienza come la prova che l'eccellenza nello sport e quella nello studio crescono insieme».

ELENA MARIA BARALIS (Prorettore del Politecnico di Torino): «le Universiadi mostrano il valore dello sport nella vita delle università, offrendo a studentesse e studenti di tutto il mondo l’occasione di misurarsi, incontrarsi e condividere un’esperienza che va oltre le gare. Al Politecnico vogliamo che lo sport sia parte del percorso universitario di tutte e tutti e, attraverso il programma Dual Career e le Rappresentative di Ateneo, sosteniamo in particolare chi affianca agli studi l’impegno nelle competizioni ad alto livello. Per questo la tappa della Fiaccola al Castello del Valentino, sede storica del Politecnico, è particolarmente significativa per noi: il passaggio di testimone alla delegazione cinese ci unisce idealmente ai Giochi di Changchun e a una comunità universitaria internazionale che nello sport trova occasioni di incontro e di crescita. Il nostro augurio a tutte le atlete e a tutti gli atleti di vivere questa esperienza con entusiasmo e nel pieno spirito di condivisione che contraddistingue lo sport».

CLAUDIA PORCHIETTO (Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte): «Torino e il Piemonte hanno una storia profondamente legata allo sport internazionale e oggi, con l’accensione della Fiaccola della Changchun 2027 Winter Universiade, rinnovano ancora una volta questa vocazione. È significativo che sia proprio Torino, culla dell’Universiade, a dare il via al viaggio della Fiamma verso la Cina: un gesto che unisce memoria, presente e futuro e che conferma la capacità del nostro territorio di essere luogo di incontro tra sport, università, culture e relazioni internazionali. Come Regione Piemonte siamo orgogliosi di accompagnare questo importante appuntamento, che rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzare Torino e il Piemonte sulla scena internazionale e per promuovere, attraverso lo sport, i valori della partecipazione, del rispetto e della collaborazione tra i popoli».

CARLOTTA SALERNO (Assessora all’Istruzione, alle Periferie e alle Politiche giovanili della Città di Torino): «la cerimonia di oggi ha un significato davvero speciale. Torino è profondamente legata ai FISU, come città in cui i Giochi hanno preso vita. Siamo felici che la storia continui ancora oggi, grazie al legame tra sport, università e giovani. Nel momento della consegna a Changchun, passiamo un testimone, trasmettiamo una storia, una tradizione ed una responsabilità, ma soprattutto una convinzione condivisa: che lo sport e l’educazione possano creare occasioni di incontro, costruire relazioni e unire giovani e comunità al di là dei confini. La fiaccola che oggi parte da Torino porta con sé il di una città che accoglie, che crede nello scambio internazionale e che guarda alle nuove generazioni come protagoniste di un futuro comune. In bocca al lupo a Changchun 2027!».

LEONZ EDER (Presidente FISU): «l’accensione della Fiamma del Sapere a Torino rappresenta sempre un forte legame tra la città che ha dato i natali all’Universiade e il futuro paese ospitante. In questo caso, è anche un legame tra l’ultima sede della Winter Universiade nel 2025, e la prossima. La Fiamma viaggerà in Cina e successivamente attraverserà le università del paese, portando con sé i valori comuni di pace, amicizia e inclusione e unendo, come di consueto per la FISU, l’eccellenza della mente e quella del corpo».

RICCARDO D’ELICIO (Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese): «la cerimonia di oggi rappresenta un momento di grande significato per Torino e per il movimento sportivo universitario. La nostra città ha acceso la Fiaccola della Changchun 2027 Winter Universiade, la 33ª edizione dei FISU World University Games Winter. La fiamma del sapere, simbolo dei valori che uniscono studentesse e studenti-atleti di tutto il mondo, parte da Torino, città nella quale nel 1959 venne ideata l’Universiade per iniziativa dell’indimenticato Primo Nebiolo e dove si svolse la prima edizione dei Giochi universitari internazionali. Oggi Torino torna a essere l’Olimpia del mondo sportivo universitario, confermando il proprio ruolo storico nel movimento FISU. Per il CUS Torino è quindi un onore contribuire a questo passaggio di testimone tra la storia dell’Universiade e il futuro dei Giochi. Rivolgiamo il nostro augurio di buona riuscita dei giochi agli organizzatori, alle atlete, agli atleti e a tutte le delegazioni: che la Fiamma accompagni Changchun 2027 all’insegna dello sport, dell’amicizia e del dialogo internazionale».

POMPEO LEONE (Segretario Generale FederCUSI, in rappresentanza del presidente Antonio Dima): «a nome del Presidente di FederCUSI e di tutta la Federazione, porto il saluto a questa Cerimonia della Fiaccola per la 33a Universiade Invernale di Changchun 2027. Dall’Italia a Changchun, la stessa luce: quella dei nostri CUS, dello studio e dello sport che camminano insieme. Buon cammino alla Fiaccola e un grande in bocca al lupo ai nostri studenti-atleti!».

GU GANG (Mayor of Changchun City and Deputy Secretary of CPC Changchun Municipal Commitee): «questa cerimonia segna l’avvio ufficiale del nostro evento. Il ritorno della Fiamma in Cina rappresenta simbolicamente l’accoglienza degli studenti-atleti provenienti da ogni parte del mondo, che si riuniranno a Changchun, la “capitale della neve polverosa”, per vivere insieme un’esperienza di sport, confronto e condivisione».