Basket Torino e GranTorino Basketball Draft: una partnership per il futuro della pallacanestro torinese

Un accordo che unisce collaborazione tecnica e iniziative condivise per la crescita della pallacanestro torinese. Si è tenuta oggi, presso la sala stampa del Pala Gianni Asti, la conferenza di presentazione della partnership tra Basket Torino e GranTorino Basketball Draft . Una collaborazione che si sviluppa sia sul piano tecnico-sportivo sia attraverso iniziative extrasportive, con l'obiettivo di favorire la crescita del basket cittadino e avvicinare le nuove generazioni alla prima squadra gialloblù.

A illustrare i contenuti e gli obiettivi della partnership sono stati i presidenti delle due realtà, Bruno Palombella, Presidente di Basket Torino, e Gianni Vitale, Presidente di GranTorino Basketball Draft, che hanno sottolineato l'importanza di costruire nuove sinergie tra la prima squadra gialloblù e il movimento cestistico cittadino.

Uno degli aspetti centrali dell'accordo riguarda l’interazione tra i rispettivi gruppi sportivi. Un percorso che ha già iniziato a produrre risultati concreti. Tra questi, l’inserimento di Alberto Mossi, giovane prospetto della prima squadra della Reale Mutua, inserito in doppio tesseramento nel gruppo Under 19 Eccellenza di GranTorino Basketball Draft. Allo stesso tempo, la partnership apre nuove prospettive per i giovani talenti del progetto GranTorino, offrendo loro un collegamento diretto con la pallacanestro di alto livello. Un esempio è Raffaele Ficetti, atleta dell'Under 19 di GranTorino che ha già fatto il proprio esordio in Serie A2 con la Reale Mutua, mettendo a referto anche i suoi primi punti.

Accanto alla componente sportiva, la partnership si pone un ulteriore obiettivo: coinvolgere sempre più giovani e famiglie nel mondo di Basket Torino, creando un legame diretto tra le società del progetto GranTorino e la prima squadra della Reale Mutua. In quest'ottica, l'accordo prevede lo sviluppo di iniziative promozionali, per incentivare la presenza di tesserati e famiglie sugli spalti del Pala Gianni Asti. L’intento: rendere il palazzetto un punto di riferimento riconoscibile anche per le nuove generazioni, alimentando il senso di appartenenza ai colori gialloblù.

Bruno Palombella, Presidente di Basket Torino: «Fin dall'inizio di questa avventura mi sono posto l'obiettivo di lavorare per coinvolgere le realtà sportive locali. Siamo partiti da una base di società partner e oggi compiamo un nuovo passo importante attraverso l’accordo con GranTorino Basketball Draft, una realtà d'eccellenza della pallacanestro giovanile torinese, che riunisce un importante bacino di società e giovani atleti. Abbiamo avviato una collaborazione che potrà estendersi non solo sul piano tecnico ma anche su ciò che riguarda l’attività promozionale verso potenziali sponsor e verso il pubblico, per avvicinare giovani e famiglie alla nostra prima squadra».

Gianni Vitale, Presidente di GranTorino Basketball Draft: «Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo accordo con Basket Torino. Nel terzo anno di vita del nostro progetto, questa partnership rappresenta un passo importante nel percorso di crescita di GranTorino Basketball Draft. La possibilità di creare un percorso di prospettiva diretta verso una prima squadra che milita in Serie A2 ci consente di ampliare le opportunità per i nostri giovani, offrendo loro uno sbocco concreto verso la pallacanestro di alto livello. È un'occasione significativa per i ragazzi, per le società che fanno parte della nostra cooperativa e per tutto il progetto. Per questo posso dire che i nostri obiettivi sono in parte già raggiunti con l’ufficialità di questo accordo con Basket Torino».

La partnership tra Basket Torino e GranTorino Basketball Draft rappresenta dunque un nuovo tassello nel percorso di collaborazione con le realtà cestistiche cittadine, valorizzando le risorse del movimento e creando nuove opportunità per il futuro della pallacanestro torinese.