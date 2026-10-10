La Bertram Derthona a Reggio Emilia per la seconda trasferta di fila in Serie A

Come arrivano le due squadre?

Percorso abbastanza simile tra Reggio Emilia e Tortona in questo inizio stagione. Gli emiliani, allenati per il quarto anno consecutivo dal coach greco Dimitris Priftis, hanno perso sia in casa con Trento (78-83) che a Napoli (99-93) le due gare inaugurali del campionato. La prima gioia stagionale è arrivata pochi giorni fa e anche per loro in Europa, il netto 82-65 casalingo in Champions League sui cechi del Pardubice, con 23 punti di Jaylen Barford, uno dei tanti riconfermati, sette, del passato roster, nel quale il Derthona ritroverà il suo ex capitano Luca Severini, al secondo anno in Emilia.

Anche la Bertram ha risollevato la testa pochi giorni fa sul parquet di casa con l’89-83 europeo sugli avversari francesi, ma rispetto a Reggio può comunque vantare in più il debutto vincente in campionato nella sfida di due settimane fa con Verona sempre alla Nova Arena. I Leoni saranno ovviamente ancora privi di Paul Eboua, che proprio al ritorno dalla trasferta di Reggio Emilia comincerà il programma di graduale rientro in squadra dal suo infortunio muscolare, che gli impedirà comunque anche il viaggio in Grecia di mercoledì sul campo dell’Aris Salonicco. Così come non ci sarà la possibilità di avere regolarmente a disposizione Edoardo Di Meo, anche lui in recupero da un problema muscolare. Nel settore ospiti del PalaBigi, la Bertram avrà al seguito venti tifosi del tifo organizzato dell'Area Bianconera.

Precedenti

Sempre avversarie nei sei anni di Serie A del Derthona, il conto in campionato con la Pallacanestro Reggiana vede in vantaggio i Leoni bianconeri per 6-4, gare disputate tutte a livello di regular season. Con una particolarità nelle partite giocate in casa di Reggio: solo vittorie per la Bertram nelle prime tre stagioni, anche se la prima volta si giocò all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per i lavori di ristrutturazione del PalaBigi, dove il Derthona al secondo anno rovinò proprio la festa della riapertura ufficiale dell’impianto reggiano. Sempre vincenti i biancorossi negli ultimi due testa a testa casalinghi, l’ultimo lo scorso 26 aprile quando la vittoria della squadra di casa fu netta e chiara già dopo il primo tempo (88-69, il punteggio alla fine).

L’analisi di Andrea Vicenzutto

«La partita di Coppa ci ha dato una mano a rinvigorire l’atmosfera dopo la brutta prestazione della domenica precedente con Roma», le prime parole dell’assistant coach nella presentazione del match. «Ci riaffacciamo sul campionato sapendo che andiamo su un campo complicato per mille motivi. Al di là di quelli che sono stati i risultati delle prime due giornate, giocare contro una squadra che per gran parte è rimasta la stessa della scorsa stagione e il conoscere benissimo il suo coach, da tempo a Reggio, rende la sfida più complicata per noi».

«Ci aspettiamo un alto tasso di fisicità e atletismo da parte di Reggio. Per giocare contro di loro le chiavi principali sono due. La prima è fare bene le piccole cose, in modo da riuscire ad eseguire quelli che sono i nostri obiettivi, perché contro la loro difesa così organizzata e ricca di buoni difensori i dettagli fanno la differenza nell’esecuzione offensiva. Il secondo aspetto sarà quello di cercare di fare il possibile per vincere la battaglia sotto i tabelloni, dove tendono a fare molto bene sia nei rimbalzi difensivi che offensivi, per cui limitare i loro secondi possessi soprattutto quando giocano in casa sarà uno dei nostri must».

«I loro tre nuovi stranieri, Speedy Smith, Rob Edwards e Derek Ogbeide, sono giocatori molto interessanti, esperti, e secondo me si sposano bene con il modo di giocare di Reggio. Smith è un eccellente difensore e creatore di gioco con il pick & roll e l’uno-contro-uno. Ogbeide – che conosce già il campionato italiano essendo stato a Pistoia - fa della capacità di rollare e andare a rimbalzo la sua doei principale. Edwards è dotato di un importante fisicità, può fare canestri in diversi modi, ha le armi per creare problemi non solo al tiro ma anche in uno-contro-uno e post basso».