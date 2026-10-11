IVECO CUS Torino Rugby, contro Vicenza una sconfitta che lascia segnali positivi

Si chiude con la vittoria dei Rangers Vicenza il terzo turno di Coppa Italia disputato oggi al campo A. Albonico, dove l’ IVECO CUS Torino Rugby è sceso in campo con la voglia di confrontarsi con un avversario impegnativo e continuare il proprio percorso di crescita. Il risultato finale premia i vicentini, ma la giornata lascia agli universitari indicazioni positive, soprattutto sul piano caratteriale. I ragazzi guidati dai coach Filippo Bianco, Roberto Modonutto e Alberto Carbone hanno affrontato la sfida senza risparmiarsi, dimostrando determinazione e capacità di reagire anche nei momenti più difficili. Una partita che, al di là del punteggio, ha rappresentato un’importante occasione di crescita per il gruppo.

A rendere ancora più significativa la giornata è stato il debutto in prima squadra di numerosi giocatori. Per molti di loro si è trattato della prima esperienza a questo livello, un passaggio importante nel percorso sportivo e personale di ogni atleta. Un aspetto che dà alla prestazione un valore particolare e che permette di guardare al futuro con fiducia, nella consapevolezza che partite come questa possano contribuire alla formazione di una squadra sempre più consapevole dei propri mezzi.

Al termine dell’incontro, il Direttore Tecnico Filippo Bianco ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: «Non è mai bello perdere, soprattutto tanto a poco, ma ci sono sconfitte e sconfitte e oggi il sapore a fine partita è diverso. Molti ragazzi hanno esordito in prima squadra, un ricordo che durerà per tutte le loro vite. Siamo estremamente orgogliosi di loro perché hanno dimostrato coraggio e attitudine, valori cardine del CUS Torino Rugby».

Parole che raccontano bene lo spirito con cui il CUS Torino lascia il campo dell’Albonico. Il risultato non può che lasciare amarezza, ma la risposta del gruppo e il coraggio mostrato dai tanti esordienti rappresentano elementi preziosi su cui continuare a lavorare. Per gli universitari, la Coppa Italia si conferma così un banco di prova importante: un’occasione per misurarsi con avversari di livello, dare spazio ai giovani e costruire, partita dopo partita, le basi per il prosieguo della stagione. La prossima domenica vedrà l’inizio della regular season e i cussini saranno impegnati in trasferta sul campo dei Cavalier Prato. Il match sarà trasmesso live sul canale youtube del CUS Torino Rugby.