100 Km delle Alpi: trionfano Pasquale Nicolas e Paola Adelaide Leardi

È un appuntamento con la fatica, ma anche con la bellezza del territorio. Cento chilometri da Torino a Saint-Vincent, attraverso il Canavese e fino alle montagne della Valle d’Aosta, con la strada che si allunga sotto i piedi e la notte che accompagna gli ultimi chilometri. Una sfida contro il cronometro ma soprattutto contro i propri limiti.

La 16ª edizione della 100 km delle Alpi, organizzata dal Club Super Marathon Italia, ha regalato un’altra giornata di ultramaratona e passione, con oltre 250 iscritti: un record per la corsa scattata sabato mattina alle 10 dal Centro Commerciale Porte di Torino, in corso Romania 460, che ormai da tre anni riserva una splendida accoglienza ai partenti.

A prendersi la scena della prova maschile è stato l'ultrarunner ligure Pasquale Nicolas (Runcard Fidal), che ha tagliato in solitaria il traguardo in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto di Saint-Vincent con il tempo di 8h24'42". Alle sue spalle Marcelin Enascut (Tiger Sport Running Team), secondo con 18'06 di ritrdo, terza piazza per Marco Girolami (Calcaterra Sport), distanziato di 30'27. Una vittoria maturata nella seconda metà del percorso, dopo che al passaggio dei 50 chilometri in Val di Chy erano proprio Enascut e Girolami a transitare nelle prime due posizioni. Nicolas, inizialmente più indietro, ha cambiato passo nella discesa verso Lessolo, mettendo nel mirino i battistrada e poi prendendo il largo lungo la statale 26, verso il traguardo valdostano.

Alla partenza mancava il grande favorito della vigilia, Gianluca Coniglio. Il campione in carica, reduce dal Mondiale di specialità in Spagna, ha dovuto rinunciare all’ultimo momento per un problema familiare, perdendo l’occasione di inseguire un bis sicuramente alla sua portata.

Nella prova femminile, invece, si è imposta chi era in testa già al giro di boa di Val di Chy, Paola Adelaide Leardi (Bushido Tri&Run), che ha chiuso la sua fatica in 10h36'16'', migliorando il terzo posto ottenuto nella 100 km delle Alpi del 2023. Alle spalle dell'atleta di origini piemontesi, ma residente a Castel Maggiore (Emilia Romagna), si sono inserite Marta Doko (G.S. Lamone) seconda in 11h08'07'' e Simona Oggero (Club Supermarathon Italia) terza in 11h22'36''. Per Oggero, in particolare, un altro risultato di rilievo dopo aver completato appena due settimane fa la Spartathlon, 246 km da Atene a Sparta, una delle ultramaratone più impegnative al mondo.

NOVARINA E BORZANI PADRONI DELLA 50 KM

Nel pomeriggio, al traguardo intermedio di Val di Chy, si sono assegnati anche i titoli della gara sui 50 chilometri. Tra le donne successo per Lisa Borzani (Bergamo Stars Atletica), prima assoluta sulla distanza con il tempo di 4h20'58, con Laura Manzetto (Run Fast) seconda e Tiziana Ciocca (Podistica Torino) terza. Tra gli uomini ha vinto Flavio Novarina (Asd Ferrari) in 4h26'14'', davanti a Fabrizio Lavezzato (Pietro Micca Biella Running) e Michele Dalò (Asd UTC). La manifestazione ha assegnato anche i titoli regionali sulle due distanze, 100 km e 50 km.

ITALIA D’ORO NELLA SFIDA INTERNAZIONALE

Tra le novità della sedicesima edizione, grande interesse ha suscitato l’International Team Grand Prix 100 km, competizione a squadre che ha visto il successo dell’Italia. Medaglia d’argento per il team delle Filippine, mentre il terzo posto è andato alla formazione del Regno Unito, guidata da Charlie Harwood. Per lei, l'ultracorsa tra Piemonte e Valle d'Aosta ha avuto un significato speciale: il traguardo di Saint-Vincent ha coinciso con la sua millesima gara, tra maratone e ultramaratone, portata a termine in carriera.

LA SODDISFAZIONE DEL VINCITORE E DEGLI ORGANIZZATORI

La giornata si è chiusa con la soddisfazione degli atleti e degli organizzatori, a partire dal vincitore Pasquale Nicolas, che ha raccontato con sorpresa e gioia il proprio successo: «Non mi aspettavo di vincere, questa impresa mi riempie di gioia. L'organizzazione è stata perfetta, il percorso fantastico. Forse proprio nel buonumore e nella gentilezza che si respirava ai ristori lungo il percorso ho trovato quella forza in più per sferrare l’attacco decisivo».

Entusiasta anche Paolo Gino, presidente del Club Super Marathon Italia: «È stata la giornata perfetta. Il record di presenze, una macchina organizzativa praticamente impeccabile lungo i 100 chilometri del percorso. E la ciliegina sulla torta del terzo posto della mia dolce metà, Simona Oggero».

Tra i più stanchi, ma anche tra i più felici, Enzo Caporaso, anima e cuore della complessa macchina organizzativa: «La felicità dei partecipanti e del presidente del Club Supermarathon Italia ripaga di mesi di fatica e investimenti. In questa edizione abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, con il nuovo primato di iscritti. Ma non intendiamo fermarci: siamo già al lavoro per l’edizione 2027».

A rilanciare l’appuntamento è stato anche il sindaco di Saint-Vincent, Francesco Favre, che ha espresso soddisfazione per una manifestazione ormai diventata un evento di riferimento per il territorio. La 100 km delle Alpi archivia così un’edizione da record, nel segno della fatica, della condivisione e di una sfida che unisce due territori e una moltitudine di atleti lungo cento chilometri di strada.

In allegato il comunicato stampa in pdf e alcune immagini.

Risultati

Maggiori informazioni