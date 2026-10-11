USD Tennis Beinasco: pareggio prezioso in serie A2 Femminile
Pareggio prezioso per l’USD Tennis Beinasco in serie A2 femminile, ottenuto alla prima stagionale in casa dalla formazione di punta, anche se nell’occasione prima di alcune delle pedine più accreditate in termini di esperienza e classifica. Le racchette presenti hanno saputo compattarsi e risalire dallo 0-2 iniziale (dopo i primi due singolari) contro le portacolori del CT Ceriano Saronno, fissando al termine lo score sul 2-2. I singolari della prima parte di giornata sono andati alle giocatrici della squadra lombarda, Elena Mlygina, estone 26enne dal gioco potente e aggressivo ed Enola Chiesa, valenzana alla sua miglior stagione in carriera. La tennista dell’est, attuale numero 268 Wta, ha battuto con un doppio 6-1 la giovane del Beinasco Marta Lombardini, numero 499 dell’ultima classifica mondiale. Un risultato che non fotografa appieno l’equilibrio in campo perché ogni game è stato giocato con intensità anche dalla sconfitta che ha cercato di tenere testa all’avversaria usando a sua volta un tennis potente.
La maggior percentuale di errori gratuiti della 23enne del Beinasco ha fatto la differenza in favore della Malygina. Enola Chiesa ha invece fermato con lo stesso score Federica Rossi, lontana dalle competizioni internazionali da ormai oltre un anno. Ancora una volta ha pensato Maria Canavese (Beinasco) a rimettere in carreggiata la sua formazione, prima battendo 6-2 7-6 (2) Martina Morotti, poi ripetendosi in doppio, a fianco della Lombardini, superando 6-4 6-2 il tandem avversario formato da Chiesa e Scotti: «Un punto prezioso – sottolinea il presidente del Beinasco, Sergio Testa – per il modo con il quale è maturato, in rimonta e per il carattere ancora una volta messo in campo dalle nostre giocatrici. Un plauso particolare a Maria Canavese che come già successo la scorsa domenica ha saputo esprimere il proprio gioco gestendo la responsabilità del momento. Una crescita, la sua, frutto del lavoro e della costanza, nonché dell’attaccamento ai colori sociali».
L’USD Tennis Beinasco sale così a 4 punti nel girone e domenica prossima 18 ottobre affronterà la trasferta a Bologna contro la Virtus.
Nulla da fare invece per la squadra “B” del club piemontese, fermata 3-1 sui campi del Park Genova.
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