USD Tennis Beinasco: pareggio prezioso in serie A2 Femminile

Pareggio prezioso per l’USD Tennis Beinasco in serie A2 femminile, ottenuto alla prima stagionale in casa dalla formazione di punta, anche se nell’occasione prima di alcune delle pedine più accreditate in termini di esperienza e classifica. Le racchette presenti hanno saputo compattarsi e risalire dallo 0-2 iniziale (dopo i primi due singolari) contro le portacolori del CT Ceriano Saronno, fissando al termine lo score sul 2-2. I singolari della prima parte di giornata sono andati alle giocatrici della squadra lombarda, Elena Mlygina, estone 26enne dal gioco potente e aggressivo ed Enola Chiesa, valenzana alla sua miglior stagione in carriera. La tennista dell’est, attuale numero 268 Wta, ha battuto con un doppio 6-1 la giovane del Beinasco Marta Lombardini, numero 499 dell’ultima classifica mondiale. Un risultato che non fotografa appieno l’equilibrio in campo perché ogni game è stato giocato con intensità anche dalla sconfitta che ha cercato di tenere testa all’avversaria usando a sua volta un tennis potente.