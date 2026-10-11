Fiöi Cuneo Volley: alla Sanremo Volley Cup, l’Under 15 chiude al 5° posto
I Fiöi del Cuneo Volley terminano la 42ª edizione del torneo ligure, XXXIV Memorial Dado Tessitore, con un piazzamento nella seconda metà della classifica
Si chiude con un 5° posto finale l’esperienza dell’Under 15 di coach Marco Garro alla 42ª Sanremo Volley Cup – XXXIV Memorial Dado Tessitore.
I Fiöi hanno affrontato la manifestazione confrontandosi con alcune formazioni del panorama giovanile nazionale, in un torneo che ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita per il gruppo biancoblù.
Dopo le sconfitte nella prima fase contro Genova, Piacenza e Brugherio, i Fiöi hanno reagito negli incontri validi per la definizione dei piazzamenti, conquistando due vittorie contro Toirano e Mougins e chiudendo così il torneo al quinto posto.
Soddisfatto coach Marco Garro, che sottolinea la crescita del gruppo nel corso della manifestazione: «Un buon risultato per la prima uscita di squadra, in un girone difficile con avversarie come Genova e Piacenza. Dopo una prima partita complicata, siamo cresciuti come squadra e, grazie al contributo di tutti i ragazzi, siamo riusciti a raggiungere un meritato quinto posto».
La partecipazione alla manifestazione sanremese aggiunge un’altra esperienza al percorso di crescita dei ragazzi, offrendo nuovi spunti di lavoro in vista dei futuri impegni stagionali.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS