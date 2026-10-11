Fiöi Cuneo Volley: alla Sanremo Volley Cup, l’Under 15 chiude al 5° posto

Si chiude con un 5° posto finale l’esperienza dell’Under 15 di coach Marco Garro alla 42ª Sanremo Volley Cup – XXXIV Memorial Dado Tessitore.

I Fiöi hanno affrontato la manifestazione confrontandosi con alcune formazioni del panorama giovanile nazionale, in un torneo che ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita per il gruppo biancoblù.

Dopo le sconfitte nella prima fase contro Genova, Piacenza e Brugherio, i Fiöi hanno reagito negli incontri validi per la definizione dei piazzamenti, conquistando due vittorie contro Toirano e Mougins e chiudendo così il torneo al quinto posto.

Soddisfatto coach Marco Garro, che sottolinea la crescita del gruppo nel corso della manifestazione: «Un buon risultato per la prima uscita di squadra, in un girone difficile con avversarie come Genova e Piacenza. Dopo una prima partita complicata, siamo cresciuti come squadra e, grazie al contributo di tutti i ragazzi, siamo riusciti a raggiungere un meritato quinto posto».

La partecipazione alla manifestazione sanremese aggiunge un’altra esperienza al percorso di crescita dei ragazzi, offrendo nuovi spunti di lavoro in vista dei futuri impegni stagionali.