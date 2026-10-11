La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 supera Brescia, buona la prima al PalaFenera

Buona la prima al PalaFenera. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 supera 3-0 la Banca Valsabbina Millenium Brescia e aggiunge alla classifica altri 3 punti. Rispetto alla vittoriosa trasferta contro Scandicci coach Negro lascia a riposo Nervini e Stuut lanciando titolari Guezen e Akrari, inoltre dal finale del primo set inserisce Cooper per Eggleston. In campo le biancoblù rispondono con una buona prova di squadra che frutta un meritato successo.

Nel primo set il punteggio resta in equilibrio soltanto nelle fasi iniziali, poi Chieri strappa a 12-8 e nelle fasi centrali piazza l’allungo decisivo da 14-11 a 19-11 con Nemeth e Lubian, per imporsi 25-15.

Il secondo set è quasi la fotocopia del primo: incertezza all’inizio, quindi le padrone di casa scappano via e chiudono 25-17. Molto più combattuta la terza frazione che vede le due squadre sempre a contatto. Soltanto nel finale Chieri trova lo spunto decisivo per far scendere i titolo di coda sul 25-23.

Il premio di MVP viene assegnato a Cooper che in poco più di due set mette a segno 11 punti col 60% in attacco. Realizzano 11 punti chiudendo in doppia cifra Guezen e Nemeth. A Brescia non bastano i 10 punti di Mihajlevic e i 9 di Nardellini.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 - BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-0

Parziali (25-15; 25-17; 25-23)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 5, Nemeth 11, Akrari 7, Lubian 8, Eggleston 1, Guezen 11; Spirito (L); Glaab, Giacomello 2, Cooper 11, Regoni, Eckl. N. e. Stuut, Nervini. All. Negro; 2° Rostagno.

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Bartolucci 1, Mihajlevic 10, Olivotto 6, Modestino 3, Veneva 6, Novosel 1; Parrocchiale; Schillkowski, Kavalenka 1, Nardelli 9. N. e. Markovic, Bytsenko, Ruggieri. All. Solforati; 2° Cella.

ARBITRI: Nava di Monza e Puecher di Padova.

NOTE: prima del fischio d’inizio viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Stefania Corna. Presenti 1260 spettatori. Durata set: 25′, 24′, 26′. Errori in battuta: 11-10. Ace: 3-2. Ricezione positiva: 71%-61%. Ricezione perfetta: 28%-22%. Positività in attacco: 46%-31%. Errori in attacco: 4-7. Muri vincenti: 8-5. MVP: Cooper.

LA CRONACA

Primo set – Dopo due errori punto, Chieri conquista i primi punti “veri” con un attacco di Guezen e un muro di Nemett (3-1). Brescia riporta lo score in parità sul 4-4 con un ace di Mihajlevic e passa a condurre 5-6 con un muro di Bartolucci su Eggleston. Due attacchi consecutivi di Akrari ridanno a Chieri il +2 (10-8), che diventa +3 con Guezen (11-8) e +4 con Nemeth (12-8). Al rientro dal primo time-out di Solforati lo ospiti si sbloccano con un primo tempo di Modestino (12-9). Da 14-11 il vantaggio biancoblù cresce a 17-11 grazie al servizio di Nemeth e tre attacchi di fila di Lubian. Il secondo time-out di Solforati non spezza il ritmo di Nemeth che firma il 18-11 e 19-11 con due ace. Da lì in avanti le ragazze di Negro gestiscono senza problemi e chiudono 25-15 alla prima palla set con Cooper, subentrata a Eggleston sul 20-13.

Secondo set – Sul 5-5 un errore al servizio di Lubian e il 5-7 di Olivotto spingono Negro a fermare il gioco. Al rientro in campo Guezen da posto 4, un errore di Mihajlevic e un muro di Akrari riportano avanti Chieri (8-7). Da 10-10 le padrone di casa allungano grazie a due errori bresciani e al 13-10 di Cooper. Le tante sostituzioni effettuate dai due allenatori nella seconda parte del set non spezzano l’inerzia favorevole a Chieri: le biancoblù si mantengono sempre a distanza di sicurezza, allungano nel finale e si aggiudicano la frazione 25-19 siglando i due punti conclusivi con Guezen.

Terzo set – Per metà set le due squadre restano sempre a contatto, senza che nessuna riesca a prendere il sopravvento. Sul 13-13 Chieri ottiene un mini break a 15-13 dopo una giocata di seconda di Van Aalen e un errore di Modestino. Brescia rientra a 17-17 con Mihajlevic. Sul 18-18 due muri vincenti, di Cooper e Lubian, spingono Solforati a chiamare il primo time-out (20-18). Al rientro Nardelli sigla il 20-19. Sul 22-20 un servizio corto di Van Aalen vale il 23-20. Brescia ricuce a 23-22 con Modestino e Veneva e stavolta è Negro a chiamare time-out. Il servizio fuori di Bartolucci regala due palle match a Chieri. Guezen spreca la prima servendo in rete, nello scambio successivo Nemeth fa scendere i titoli di coda (25-23).

IL COMMENTO

Anett Nemeth: «Una buona partita. Abbiamo giocato bene per gran parte dell’incontro. Ci sono sicuramente aspetti che dobbiamo migliorare ma oggi l’importante era conquistare i tre punti».

Dalila Modestino: «Il livello di Chieri si è fatto vedere nei momenti più importanti ma noi abbiamo fatto una buona prestazione, anche venendo dal cattivo approccio della prima gara».