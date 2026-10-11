Grande prova corale per il BCC: a Brescia arriva la seconda vittoria consecutiva
L’Autosped BCC Derthona centra il secondo successo in campionato imponendosi con autorità a Brescia e guarda ora allo storico debutto in EuroCup Women sul campo dell’Elfic Fribourg
Seconda vittoria in campionato per l’Autosped BCC Derthona, ancora priva di Caloro e Wnorowska: a Brescia la formazione allenata da Cutugno imprime il proprio marchio all’incontro sin dai minuti iniziali, controllando e allungando il margine sino alla sirena finale. Da sottolineare la grande prova corale per tutti e quaranta i minuti, il viatico migliore per prepararsi allo storico esordio in EuroCup Women, in programma giovedì 15 ottobre alle 19.30 sul campo dell’Elfic Fribourg.
Avvio di gara dirompente per il BCC, che alza le marce del proprio attacco sin dalle battute iniziali, sfoderando una frazione vicina al 70% dal campo (11/16) per allungare il proprio margine sino al 13-31 del 10’. Nel secondo periodo la formazione allenata da Cutugno dilata il gap, superando i venti punti di vantaggio prima che Brescia riduca sino al 31-49 dell’intervallo.
Al rientro dagli spogliatoi, la partita scorre con lo stesso ritmo, imposto dal BCC, che trova buone soluzioni da tutte le giocatrici impiegate e chiude avanti 44-77 alla terza sirena. Nell’ultimo quarto l’Autosped controlla e amplia ulteriormente il proprio margine, vincendo per 58-98.
Il commento di coach Orazio Cutugno: «Abbiamo approcciato la gara nel modo giusto, cercando di lavorare sulla nostra identità, in particolar modo difensiva. Le ragazze hanno applicato quanto provato in settimana, faccio i complimenti a loro».
Le parole di Sofia Frustaci: «È stata una vittoria importante per noi, abbiamo seguito il piano partita. Possiamo migliorare ancora in difesa ma sono molto contenta di quanto fatto come squadra».
RMB Brixia Basket-Autosped BCC 58-98
Parziali (13-31, 31-49, 44-77)
Brixia: D’Alie 14, Sabatino ne, Scarsi 4, Delboni, Crippa 5, Balzani, Scalvini ne, Svetlikova 16, Toi 16, Nativi 3. All. Zanardi S.
BCC: Carosi, Sitku-Varga 10, Conte 10, Pysmennyk 10, Leonardi 14, Fondren 13, Lokoka 3, Arado 6, Frustaci 22, Dixon 8, Zanetti 2. All. Cutugno
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