Grande prova corale per il BCC: a Brescia arriva la seconda vittoria consecutiva

Seconda vittoria in campionato per l’Autosped BCC Derthona, ancora priva di Caloro e Wnorowska: a Brescia la formazione allenata da Cutugno imprime il proprio marchio all’incontro sin dai minuti iniziali, controllando e allungando il margine sino alla sirena finale. Da sottolineare la grande prova corale per tutti e quaranta i minuti, il viatico migliore per prepararsi allo storico esordio in EuroCup Women, in programma giovedì 15 ottobre alle 19.30 sul campo dell’Elfic Fribourg.