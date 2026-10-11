L’Acqua Sant’Anna Cuneo chiude il precampionato con una maratona vincente: Prata battuta 3-2

Ultimo test precampionato e partita vera per l’ Acqua Sant’Anna Cuneo , che al Biella Forum supera la Tinet Prata di Pordenone per 3-2 al termine di un’autentica maratona. I biancoblù conquistano i primi due set, subiscono la rimonta dei friulani e si aggiudicano un tie-break combattutissimo, chiuso sul 16-14. Questi i parziali dell’incontro: 25-22, 25-22, 22-25, 23-25, 16-14 . Un successo che chiude la fase delle amichevoli e offre a Matteo Battocchio tecnico ulteriori indicazioni in vista dell’esordio nella regular season, in programma domenica 18 ottobre davanti al pubblico amico di San Rocco Castagnaretta, contro i campioni d’Italia della Sir Susa Scai Perugia.

Il commento di coach Matteo Battocchio

Al termine della gara, coach Matteo Battocchio ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sugli aspetti positivi e sul lavoro ancora da completare in vista dell’inizio del campionato.

«Sapevamo che la difesa poteva fare la differenza contro una squadra che attacca bene, batte forte e ha un ottimo palleggiatore. Siamo riusciti a metterli in difficoltà solo parzialmente: abbiamo faticato a trovare le contromisure sull’opposto, mentre sugli schiacciatori siamo stati un po’ più bravi, soprattutto rispetto alle priorità che ci eravamo dati».

Il tecnico individua nel primo e nel quarto set le frazioni meglio interpretate dai suoi: «Secondo me abbiamo giocato molto bene il primo e il quarto set. Il secondo lo abbiamo vinto senza giocare benissimo, mentre nel quarto ci siamo costruiti tantissime opportunità che non siamo riusciti a sfruttare. Questa è la pallavolo: dobbiamo giocare bene e crearci occasioni; se le sfruttiamo vinciamo, se non le sfruttiamo perdiamo. È parte del nostro percorso di crescita».

Battocchio sottolinea anche la capacità della squadra di rimanere in partita nei momenti difficili: «Credo si sia visto un carattere importante anche nei set persi. Siamo riusciti a giocarcela fino al punto a punto, come nel quarto, chiuso sul 23-25. Abbiamo però mostrato anche i nostri limiti: siamo ancora discontinui e un po’ inesperti nella gestione di alcune situazioni, con qualche errore di troppo da calibrare».

Tra gli aspetti sui quali lavorare c’è soprattutto il contrattacco: «Oggi ha funzionato molto male. Nelle situazioni di cambio palla e di contrattacco con palla staccata siamo stati troppo fallosi e alcune occasioni avremmo potuto gestirle meglio. La cosa importante è che le opportunità siamo riusciti a costruirle; adesso dobbiamo diventare più cinici e concreti. È un processo lungo, ci vuole tempo, ma siamo pronti ad affrontarlo».

Infine, il tecnico evidenzia il contributo arrivato dalla panchina: «È entrato Strehlau e ha fatto molto bene, è entrato Coscione e ha fatto molto bene, così come gli altri ragazzi chiamati in causa. Ognuno dà qualcosa di diverso alla squadra. Questo è fondamentale, perché ci permette di avere possibilità differenti e, se saremo bravi a leggere le priorità dalla panchina, potremo toglierci delle soddisfazioni».

La cronaca del match

Cuneo scende in campo con Argilagos in regia, Feral opposto, Mosca e Codarin al centro, Champlin e Poriya schiacciatori-ricevitori e Loubeyre libero. La Tinet Prata risponde con Alberini al palleggio, Klets opposto, D’Heer e Larizza centrali, Marttila e Bergmann in banda e Toscani libero.

Primo set – 25-22. L’avvio è equilibrato, con Prata che trova il vantaggio sul 7-9 grazie al muro di Larizza su Champlin. Codarin ristabilisce subito la parità e Cuneo cambia passo nel turno al servizio di Feral: il muro di Mosca vale il 15-13, seguito dall’ace del francese per il 16-13. I biancoblù allungano fino al 17-13 e mantengono il controllo del parziale, nonostante il tentativo di rimonta friulano. Nel finale Champlin trova un importante mani-out per il 23-20, mentre l’errore al servizio di Klets consegna il set ai piemontesi sul 25-22. Positivo l’avvio di Poriya, autore di cinque punti su sette attacchi, con il 71% di positività e un ace. Cuneo chiude la frazione avanti anche in ricezione, 60% contro 55%, e in attacco, 50% contro 44%.

Secondo set – 25-22. L’Acqua Sant’Anna parte forte e si porta sul 5-2, con Mosca protagonista a muro. Prata reagisce e trova il pareggio sul 7-7, ma i biancoblù tornano avanti grazie a Poriya. È ancora Mosca a fare la differenza sotto rete, prima murando D’Heer per il 13-11 e poi firmando il punto del 15-12. I friulani riescono a ricucire lo strappo sul 15-15, ma nel finale il servizio di Feral mette in difficoltà la ricezione avversaria e permette a Cuneo di allungare sul 23-21. A chiudere il set è il muro di Argilagos su Bergmann, per il definitivo 25-22. Decisivo il rendimento a muro dei piemontesi, capaci di mettere a segno sei punti diretti contro gli zero degli ospiti.

Terzo set – 22-25. Prata riparte con maggiore incisività e si porta rapidamente sul 3-7, costringendo Battocchio a fermare il gioco. Cuneo prova a reagire con Mosca a muro e si riavvicina sull’8-9, ma i friulani difendono con efficacia e tornano ad allungare. L’Acqua Sant’Anna cerca di restare in scia con Feral, mentre il muro di D’Heer sull’opposto francese contribuisce a consolidare il vantaggio ospite. Battocchio inserisce Strehlau per Poriya e, successivamente, Coscione e Sala per Argilagos e Mosca. Nel finale Cuneo torna a crederci: il muro di Mosca vale il 20-22 e Feral avvicina ulteriormente i suoi sul 21-22. Sul set point, però, l’ingresso di Pol a muro si rivela decisivo: il neoentrato ferma Strehlau e Prata chiude 22-25.

Quarto set – 23-25. Battocchio conferma Strehlau in campo al posto di Poriya. Cuneo trova il primo break sul 7-5 grazie a un primo tempo vincente di Mosca, ma Prata rimane in partita e ristabilisce la parità sull’11-11. I friulani crescono a muro e si portano sul 14-16, costringendo i biancoblù a inseguire. La Tinet mantiene il vantaggio e, sul 17-19, Battocchio chiama un time-out per provare a interrompere l’inerzia avversaria. Nel finale rientra Poriya al posto di Champlin e il servizio dell’iraniano contribuisce alla rimonta cuneese, completata da Strehlau per il 23-23. Prata, però, trova gli ultimi due punti e si aggiudica il set per 23-25, portando la sfida al tie-break.

Quinto set – 16-14. Strehlau resta in campo e Cuneo parte in salita, con Prata avanti 0-2. Il francese risponde al servizio con l’ace del 3-3 e contribuisce, insieme al muro di Codarin, al sorpasso biancoblù sul 5-3. Mosca firma il 7-4, ma Klets trascina nuovamente i friulani, che prima pareggiano sul 7-7 e poi allungano fino al 7-10. Battocchio inserisce Coscione in regia e Cuneo ritrova energia: l’ace di Feral vale il 9-10, mentre Poriya firma il diagonale del 10-10. Nel finale Prata si porta sul 12-14 e conquista il match point dopo un fallo di seconda linea fischiato a Poriya. I biancoblù, però, non si arrendono: Strehlau firma il muro del pareggio e, subito dopo, mette a segno l’ace decisivo che chiude il parziale sul 16-14, regalando all’Acqua Sant’Anna Cuneo la vittoria.

Verso l’esordio in campionato

Archiviato l’ultimo test precampionato, per l’Acqua Sant’Anna Cuneo è il momento di concentrarsi sull’avvio della stagione ufficiale.

Lunedì 12 ottobre, alle ore 17, presso Duedi – De Dietrich a San Defendente di Cervasca, è in programma la presentazione alla stampa dello schiacciatore iraniano Poriya Khanzadeh. Sempre lunedì, alle ore 19, presso il negozio Il Podio Sport di Madonna dell’Olmo, saranno presentate le nuove maglie della stagione, firmate Macron, sponsor tecnico della società.

L’appuntamento più atteso è però quello di domenica 18 ottobre alle ore 18, quando l’Acqua Sant’Anna Cuneo farà il proprio esordio nella regular season davanti al pubblico di casa, a San Rocco Castagnaretta, affrontando i campioni d’Italia della Sir Susa Scai Perugia.

La prevendita dei biglietti è attiva su Liveticket.it.

Acqua Sant’Anna Cuneo-Tinet Prata di Pordenone 3-2

Parziali (25-22/25-22/22-25/23-25/16/14)

Acqua Sant’Anna Cuneo: Argilagos 4, Feral 25, Mosca 12, Codarin 13, Poriya 12, Champlin 5, Loubeyre (L1), Strehlau 7, Coscione, Sala 1, Volpe, Cavaccini (L2). N.e., Barberio, Giraudo

Allenatore: Matteo Battocchio, Aiuto Allenatore: Mauro Rizzo, Aiuto Allenatore: Fabio Genre

Ricezione positiva: 61%; Attacco: 51%; Muri 6; Aces 3

Tinet Prata di Pordenone: Alberini 1, Klets 23, D,Heer 11, Larizza 7, Marttila 6, Bergmann 18, Toscani (L)

Allenatore: Simone Di Tommaso

Durata set: 26’29’31’28’23’

Durata tot. 137’

Credit Photo: Valerio Giraudo