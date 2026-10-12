Pallapugno, scudetti e verdetti: sei titoli assegnati, rush finale per Serie A Banca d’Alba, serie B e serie C

Amici del Castello, Bubbio, Speb, Ricca, San Leonardo e Ricca A conquistano i rispettivi titoli italiani nelle diverse categorie. Nel prossimo weekend si completa il quadro con le finali di Serie A Banca d’Alba, B e C1, mentre in Serie C2 domenica prossima la finale di andata tra Pro Spigno e Monastero Dronero