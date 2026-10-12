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Pallapugno, scudetti e verdetti: sei titoli assegnati, rush finale per Serie A Banca d’Alba, serie B e serie C

Amici del Castello, Bubbio, Speb, Ricca, San Leonardo e Ricca A conquistano i rispettivi titoli italiani nelle diverse categorie. Nel prossimo weekend si completa il quadro con le finali di Serie A Banca d’Alba, B e C1, mentre in Serie C2 domenica prossima la finale di andata tra Pro Spigno e Monastero Dronero

 
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Pubblicato il 12.10.2026, 13:45

2 min

SERIE A Banca d’Alba - Andata finale
Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo 2-11
SERIE A Banca d’Alba - Ritorno finale
Sabato 17 ottobre ore 14.30
a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Nocciole Marchisio Cortemilia

SERIE B - Andata finale
Prodeo Chiusavecchia-Speb 4-11
SERIE B - Ritorno finale
Speb-Prodeo Chiusavecchia 6-11
SERIE B - Spareggio finale
Domenica 18 ottobre in orario da definire
a Imperia: Prodeo Chiusavecchia-Speb

SERIE C1 - Spareggio finale
Domenica 18 ottobre ore 14.30
a Dogliani: Ricca-Castiati Castagnole

SERIE C2 - Spareggio semifinale
Monastero Dronero-Global Sped Neivese 11-5
SERIE C2 - Andata finale
Domenica 18 ottobre in orario da definire
a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Monastero Dronero
SERIE C2 - Ritorno finale
Monastero Dronero-Pro Spigno da definire a Monastero Dronero

FEMMINILE - Andata finale
San Leonardo-Amici del Castello 6-9
FEMMINILE - Ritorno finale
Amici del Castello-San Leonardo 9-3
AMICI DEL CASTELLO CAMPIONE D'ITALIA

UNDER 21 - Spareggio finale
San Leonardo-Bubbio 1-9
BUBBIO CAMPIONE D'ITALIA

ALLIEVI - Andata finale
Speb-San Leonardo 8-4
ALLIEVI - Ritorno finale
San Leonardo-Speb 5-8
SPEB CAMPIONE D'ITALIA

ESORDIENTI - Andata finale
Ricca-San Leonardo 7-3
ESORDIENTI - Ritorno finale
San Leonardo-Ricca 1-7
RICCA CAMPIONE D'ITALIA

PULCINI - Andata finale
Pro Paschese-San Leonardo 1-7
PULCINI - Ritorno finale
San Leonardo-Pro Paschese 7-3
SAN LEONARDO CAMPIONE D'ITALIA

PROMOZIONALI - Spareggio finale
Ricca A-Pieve di Teco 7-2
RICCA A CAMPIONE D'ITALIA

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