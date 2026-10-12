S.G. Concordia: oro e bronzo nella Prima prova Regionale Gold

Nel weekend scorso al Palalancia di Chivasso i riflettori si sono accesi sulla 1ª Prova regionale del Campionato di Squadra Allieve Gold , uno degli appuntamenti più attesi della stagione autunnale per le giovani promesse della ginnastica ritmica d'élite. Per i colori della Concordia è stato un debutto da incorniciare, caratterizzato da podi prestigiosi e punteggi che confermano l'ottimo lavoro svolto in palestra dalle ginnaste e dall'intero staff tecnico composto dalle allenatrici Clara Shermer, Selene Osti, Marica Osti e Chiara Sinacori .

La novità introdotta nei regolamenti federali quest'anno – l'abolizione delle Zone Tecniche (ZT) in favore di una qualificazione diretta alla fase Nazionale – ha alzato immediatamente la posta in gioco. Le ginnaste chivassesi hanno risposto con un’ ottima prova davanti al proprio pubblico, dimostrando carattere e un livello tecnico invidiabile.

La giornata ha toccato il suo apice con la prestazione della squadra Gold 3, capace di mettersi al collo una meritatissima medaglia d'oro.

Il trio composto da Alice Di Stefano, Diana Tuccini e Arianna Milanese ha aperto la gara conquistando un favoloso 20.700 nel collettivo al corpo libero, un esercizio caratterizzato da una sincronia perfetta e da una spiccata espressività. Successivamente hanno mantenuto i nervi saldi nella complessa routine di successione palla-nastro, affidato a Diana ed Alice, fermando il punteggio a un ottimo 19.200.

A suggellare il trionfo è arrivata la prestazione individuale di Arianna al cerchio: una prova superba premiata con un altissimo 21.950. Questo punteggio stellare, oltre a blindare il primo posto del team, è valso anche come 2° miglior punteggio individuale di tutta la gara, considerando l'intera rosa delle ginnaste scese in pedana a Chivasso.

Ottime notizie anche dalla categoria Gold 1, dove il competitivo quartetto formato da Alexa Argenio, Aurora Bretto, Aurora Scordi e Giorgia Costa ha agguantato un prestigioso terzo posto complessivo.

La gara è partita subito forte grazie a un eccellente 21.000 nel collettivo al corpo libero, segno di una tenuta di pedana impeccabile delle quattro ginnaste. La marcia della Concordia è proseguita regolare e precisa con un solido 19.800 nella successione, affidata ad Alexa e Aurora ed è stata completata da un ottimo 19.400 nell'esercizio individuale al cerchio, eseguito da Giorgia. Questo bronzo regionale rappresenta una solida base su cui rifinire i dettagli in vista delle prossime tappe.

Con un oro al collo, un bronzo che brilla e la consapevolezza di aver difeso al meglio la pedana di casa, lo staff tecnico della Concordia guarda al futuro con ottimismo. La strada verso le Finali nazionali è appena iniziata, ma queste giovani promesse hanno già dimostrato di avere la stoffa delle grandi campionesse.

Il 4 ottobre scorso era stato ancora il Palalancia, con l’organizzazione della Concordia, ad ospitare la 1ª Prova Regionale del Torneo Winter Club, Campionato di rappresentativa del Settore Silver, dove la squadra del team chivassese, formata da Ginevra Giordana, Rebecca Prato, Marta Tarasco e Beatrice Zanella, allenata da Martina Brosio, Giulia Manusia e Giulia Maggio, si era piazzata al 5° posto.