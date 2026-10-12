Eurogymnica: doppietta d’oro nel debutto Regionale delle Allieve Gold
Al Palalancia di Chivasso le squadre Allieve 1 e Allieve 2 conquistano il primo posto nella prima prova del Campionato regionale Squadra Allieve Gold. Ottimi risultati anche alla Aura Cup di Zagabria, in attesa dell’esordio in Serie A2 a Terni
Eurogymnica fa doppietta alla ripresa delle gare ufficiali dell'ultima parte del calendario 2026 portandosi a casa due ori nella prima prova del Campionato regionale Squadra Allieve Gold, nelle categorie Allieve 1 e 2. Le due squadre messe in campo dallo staff di Eurogymnica hanno avuto la meglio sull'avversarie al Palalancia di Chivasso, abituale sede di allenamento della sezione Twirling.
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