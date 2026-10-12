Eurogymnica: doppietta d’oro nel debutto Regionale delle Allieve Gold

Eurogymnica fa doppietta alla ripresa delle gare ufficiali dell'ultima parte del calendario 2026 portandosi a casa due ori nella prima prova del Campionato regionale Squadra Allieve Gold , nelle categorie Allieve 1 e 2. Le due squadre messe in campo dallo staff di Eurogymnica hanno avuto la meglio sull'avversarie al Palalancia di Chivasso, abituale sede di allenamento della sezione Twirling.

Per quanto riguarda le Allieve 1, successo del trio Isabel Coconi Santoni, Ginevra Gallizia e Denise Paradiso, finite su gradino più alto del podio grazie all'ottimo punteggio di 62,950 scaturito dalla somma del Collettivo (21,700), dall' Individuale di Paradiso (18,850) e dall'esercizio in successione (22,400) del duo Coconi/Gallizia.

Molto bene anche le Allieve 2 chiamate a confrontarsi con un solo altro club, la Moderna di Cameri.

Le EGirls Vittoria Capra, Alysea Bianco, Miriam Lo Presti, Elisabetta Tomita, Maria Sofia Rivera Castillo e Stella Carminati hanno ottenuto col Collettivo a corpo libero 19,750, nell'esercizio in Successione 21,500 e infine nel Collettivo con la palla 16,750. Totale 58,000 netti.

Il calendario gare federali è stato dunque inaugurato e risulta fitto di impegni, a partire dal prossimo weekend durante il quale si svolgerà la prima prova del Campionato di Serie A1 e A2 prevista a Terni il 17 ottobre, alla quale seguiranno poi quella di Biella, di Livorno e infine di Bergamo, con la Final Six lontana da Torino, dopo le 5 edizioni organizzate da Eurogymnica.

Per entrare nel giusto mood, lo scorso weekend la squadra si è trasferita a Zagabria per partecipare alla prestigiosa Aura Cup. Sugli scudi sono finite Virginia Cuttini, oro alla palla e Alessia Pala, argento e Sara Parente bronzo alle clavette. Marta Valentini ha vinto a sua volta l'argento alla palla come Amely Sordi alle clavette.

Il club del presidente Luca Nurchi, alla diciottesima presenza in Serie A, mira a conquistare la permanenza in A2, sfruttando ancora una volta e come da tradizione, il proprio potenziale e il proprio vivaio, composto da atlete cresciute in società e rinunciando ai "prestiti in appoggio", formula ambigua che tanto ha fatto discutere nei mesi scorsi nel mondo dei piccoli attrezzi.