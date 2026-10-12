L’Italia U21 conquista il 3 Nations: c’è anche un pezzo di CUS Torino Rugby!

Luna Agatha Sacchi e Mihaela Pirpiliu protagoniste con la Nazionale U21 , che supera Scozia e Galles rispettivamente per 38-0 e 24-0, conquistando il torneo. Un risultato di grande valore per il rugby femminile e motivo di orgoglio per tutto il Club biancoblù.

Nella straordinaria vittoria dell’Italia U21 c’è anche un pezzo di CUS Torino Rugby! Luna Agatha Sacchi e Mihaela Pirpiliu, insieme alle compagne della Nazionale, hanno superato nettamente Scozia e Galles, imponendosi rispettivamente con i punteggi di 38-0 e 24-0 e conquistando il 3 Nations. Un traguardo importante per il movimento rugbistico femminile italiano, che riempie d’orgoglio tutto il nostro Club e testimonia il valore del lavoro portato avanti quotidianamente sul campo, ma anche fuori dal campo.

Luna e Mihaela rappresentano un esempio concreto dei valori in cui il CUS Torino Rugby crede e che si impegna a trasmettere alle proprie atlete: la dedizione, la determinazione e la capacità di coltivare la propria passione sportiva senza rinunciare agli altri aspetti della propria vita.

Formare giocatrici capaci di raggiungere il massimo livello possibile, accompagnandole nella loro crescita sportiva e personale, è uno dei principi fondanti del nostro progetto. Crediamo in un rugby che offra opportunità, che aiuti a costruire il futuro e che permetta alle atlete di inseguire i propri obiettivi, dentro e fuori dal campo.

Per questo, il successo ottenuto al 3 Nations è una parte di una storia che ci rende orgogliosi, ma lo è altrettanto l'approccio con cui Luna e Mihaela affrontano ogni giorno il proprio percorso: un impegno costante che diventa fonte di ispirazione per le compagne, per le giovani atlete del nostro settore femminile e per tutto il Club.