Country Club Cuneo: al via la nuova stagione

È ripartita in bello stile e con numeri importanti la stagione del Country Club Cuneo , dopo un’estate piena con le settimane dedicate ai ragazzi e all’offerta multisportiva, con il tennis sempre in primo piano, e il torneo internazionale giovanile J30 under 18 , maschile e femminile. La scuola tennis ha ripreso le sue cadenze classiche, con oltre 140 allievi suddivisi nelle diverse classi. Si parte dal minitennis e passando per il perfezionamento si arriva all’agonistica: «Proprio per quanto riguarda i più piccoli – sottolinea Alessio Delfino , direttore tecnico del club – abbiamo oltre 25 allievi. Si parte dai nati nel 2019 fino ad arrivare ai nati nel 2022. Un risultato importante anche frutto del grande impegno profuso in estate da parte dell’intero nostro staff, e che ben promette in ottica presente ma soprattutto futura. Il 5 novembre inizierà anche la parte dedicata ai corsi adulti, con un pacchetto di 20 lezioni. Nell’ambito del puro agonismo sottolineo la fresca vittoria dell’atleta di casa Demetra Mazzarella nell’Open organizzato al Country e limitato 2.5».

Si sorride anche nel settore dei giovanissimi. Enea Simondi ha infatti vinto in doppio e centrato la finale in singolare nella tappa Junior Next Gen a Imperia. Grazie a due affermazioni e a due finali colte nelle quattro tappe del circuito nella sua categoria (under 10), si è qualificato per il Master finale in programma a novembre.

Il Country Club ha sempre avuto e continua ad averlo un occhio di riguardo anche per il “sociale”. In tale ambito il circolo presieduto da Piercarlo Musso ha vinto il Bando denominato “Sport per tutti” della Fondazione CRC (Cassa Risparmio Cuneo) che permetterà di dar vita al progetto di promozione del tennis destinato ai ragazzi con disabilità intellettiva. Sarà un progetto di pratica dello sport ma anche di graduale inserimento di coloro che ne faranno parte nei circuiti agonistici dedicati della Federazione Italiana Tennis e Padel. Un progetto realizzato in collaborazione con Amico Sport A.S.D – A.P.S., una realtà del territorio molto attiva in tale ambito.