Tre vittorie di fila per la S. Bernardo Campus

Nella settimana di fuoco con 3 partite in otto giorni, per via del turno infrasettimanale, la S. Bernardo Campus muove, eccome, la classifica con tre successi in tre partite.

Prima la trasferta a Vado si chiude col successo (70-82), sbloccando la classifica. Poi arriva il turno in casa contro un BEA Chieri con due successi su due nelle giornate d’apertura del campionato. Gli albesi partono forte (25-16 nel primo periodo) e poi dilagano nel secondo anche col contributo dei giovanissimi Maffiola, Cogno (entrambi 2009) e Nastasi (2008). Chieri, però, si rifà sotto filo al 69-61, a pochi istanti dalla sirena finale del terzo periodo (70-61 all’ultimo mini-break). Nella frazione conclusiva torna a macinare punti e gioco la formazione locale che allunga nuovamente: finisce 95-73.

S. BERNARDO CAMPUS -BEA CHIERI 95-73

Parziali (25-16, 50-31, 70-61)

CAMPUS : Colli 15, Reinten 15, Zampolli 14, Manfredi 12, Maffiola 12, Rana 8, Nastasi 6, Negro 5, Vassiljev 4, Gandolfo 2, Serafini 2, Cogno. All. Gaudio, Ass. Alfero, Acc. Bergui, Prep. Canonico

Sabato 10 ottobre, infine, Campus è nuovamente in trasferta, a Biella, contro una squadra solida e ambiziosa. Si gioca al palasport Paietta, enorme impianto biellese, affollato da un grande pubblico.

Campus parte ancora una volta con le marce alte (16-24), Biella prova a rientrare dopo un primo periodo spumeggiante: 26-29. Gli ospiti riprovano ad aprire la forbice, ma i locali restano in scia (47-50 all’intervallo) e impattano a quote 59-59 a 2 minuti dal termine della terza frazione. Con 5 punti di rana e la tripla allo scadere di Vassiljev, Campus torna avanti: 61-67 prima degli ultimi dieci minuti.

Maffiola inaugura dall’arco l’ultima frazione e lancia i suoi a un ulteriore fuga: 61-74. Time-out Biella e immediata reazione, con una furiosa rimonta che si completa a 1.28 dalla fine col sorpasso: 83-82. Campus replice (83-85), ma Biella impatta a 12 secondi dalla fine: 85-85. All’ultimo assalto ospite Reinten firma il canestro della vittoria (85-87), mentre sul ribaltamento di fronte il ferro non accoglie gli ultimi due tentativi lanieri.

Arriva così la terza vittoria di fila, nel tour de force che si conclude nel migliore dei modi.

BIELLA NEXT - S. BERNARDO CAMPUS 85-87

Parziali (26-29, 21-21, 14-17, 24-20)

CAMPUS: Gandolfo, Manfredi 9, Maffiola 8, Serafini 3, Vassiljev 3, Negro 2, Rana 17, Nastasi 4, Colli 6, Zampolli 13, Reinten 22. All. Gaudio, Corino.