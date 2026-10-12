Serie D, l’Olimpo Alba parte a razzo: subito due vittorie
La Maratona Viaggi Olimpo Alba inaugura nel migliore dei modi il campionato di Serie D, conquistando due successi nelle prime gare stagionali
La Maratona Viaggi Olimpo Alba inaugura il campionato di Serie D con due vittorie!
La prima in casa contro Atlavir, una sfida sofferta in avvio con un 3-19 che sembra spianare la strada ai viaggianti. La reazione albese, però, non si fa attendere, ed anzi nella frazione conclusiva l’Olimpo piazza la zampata decisiva che vale il successo: 68-60.
Nella seconda giornata per la giovanissima squadra biancorossa, l’impegno è in trasferta a Cantalupa, a casa del Franzin Val Noce. Questa volta i ragazzi di coach Corino prendono subito il comando, ma fino alla pausa i locali restano aggrappati al match.
Nella terza frazione gli albesi riescono a scavare il solco decisivo toccando anche il +18 con azioni rapide e pungenti. Nel finale Franzin accorcia fino al -9, ma non riesce più a raggiungere l’Olimpo, che festeggia il successo sul 74-85.
Una serata positiva per i govani vgiaggianti, con nove ragazzi in campo per almeno 17 minuti e 8 a segno (su 19).
Franzin Valk Noce- Maratona Viaggi Olimpo Alba 74-85
Olimpo: Bravi 1, Occelli 19, Schellino 6, Cogno 21, Coucourde, Torcello 12, Orrù 5, Reinten 15, Kocev, Botta 6. All. Corino, Vaira.
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