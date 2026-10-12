Tamburello a Muro: la grande parata delle giovanili
Un weekend all’insegna dello sport e della partecipazione per il tamburello a muro giovanile, con i campionati delle diverse categorie disputati sugli Sferisteri del Monferrato e una ricca presenza di atleti da tutto il Nord Italia
Con la grande parata di giovanissimi atleti di tamburello a muro si sono conclusi domenica fra gli Sferisteri del Monferrato gli impegni ufficiali della stagione del muro in un’annata speciale caratterizzata dai 50 anni del massimo torneo.
Il weekend scorso è iniziato nel tardo pomeriggio di venerdì presso lo Sferisterio "Cesare Porro" di Vignale Monferrato con la sfida fra le selezioni di giocatori di tamburello open e muro di Serie A suddivisi in diverse formazioni da tre giocatori ciascuna che si sono misurate in partite a tempo (un’ora). A prendere parte all’iniziativa sono stati Tibaldero Luca, Molino Riccardo, Gounel Heliot, Botteon Alberto, Baggio Paolo, Bevisotti Federico, Pavia Federico, Briola Ivan, Pastrone Federico ed Umberto, Marchidan Luca, Gozzelino Davide e Tonon Lorenzo. Un evento senza vincitori ufficiali ma avvenuto con goliardia e all’isnegna dell’amicizia che unisce specialità diverse del tamburello a muro, in una insolita versione serale di inizio autunno. A fare seguito, fra sabato e domenica, i Campionati a Muro Giovanili ai quali hanno parte formazioni giunte da Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Un intenso weekend che ha portato in Monferrato circa 250 atleti che, in virtù della loro età compresa fra 8 e 16 anni, si presentano come le giovani promesse del tamburello a muro di domani. Le squadre partecipanti (complessivamente una ventina) alle varie categorie provenivano dalle società di Monale, Tigliole, Settime, Chiusano, Cinaglio, Portacomaro, Grazzano Badoglio, Rilate (Asti), Murisengo Monferrato (Alessandria), ASD US Segno (Trento), ASD Sordellina Goito Tamburello (Mantova) e ASD Tamburello Migliorini Castelnuovo e ASDT Valpo (Verona). Le varie squadre si sono affrontate su tre campi caratteristici come quelli di Calliano Monferrato, Montechiaro d’Asti e Portacomaro con quest’ultimo paese che ha ospitato il pranzo di domenica a cura della Pro Loco di Portacomaro con, all’opera, lo staff del presidente Marco Schipano.
con la cerimonia finale. A trionfare sono state le seguenti formazioni: nell’Under 10 il Portacomaro, nell’Under 12 il Castelnuovo, nell’Under 14 Maschile il Chiusano, nell’Under 14 Femminile la Tigliolese, nell’Under 16 il Monale. Grandi applausi e foto conclusive per i partecipanti accolti da autorità e dai vertici del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Palla Tamburello. A partecipare alla cerimonia sono stati l'onorevole Marcello Coppo, il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Palla Tamburello Edoardo Facchetti e la vice Alessandra De Vincenzi e il Consigliere Federale Federico Pastrone, il Presidente del Comitato Regionale Piemonte Riccardo Bonando ed il vice Roberto Gino, il presidente del Comitato Provinciale Astigiano e della Commissione del Muro e Storico Mimmo Basso, il Presidente della Commissione Tecnica Federale Roberto Caranzano, la Vicepresidente Vicario Coni Piemonte Lavinia Saracco e il sindaco di Portacomaro Alessandro Balliano.
Un finale d’anno che celebra dunque il cinquantesimo anniversario con uno sguardo non solo al passato ma anche al futuro per uno sport che vuole continuare il suo cammino appassionando anche le nuove generazioni di tutto il Nord-italia e non solo.
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