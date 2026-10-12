Tamburello a Muro: la grande parata delle giovanili

Con la grande parata di giovanissimi atleti di tamburello a muro si sono conclusi domenica fra gli Sferisteri del Monferrato gli impegni ufficiali della stagione del muro in un’annata speciale caratterizzata dai 50 anni del massimo torneo.

Il weekend scorso è iniziato nel tardo pomeriggio di venerdì presso lo Sferisterio "Cesare Porro" di Vignale Monferrato con la sfida fra le selezioni di giocatori di tamburello open e muro di Serie A suddivisi in diverse formazioni da tre giocatori ciascuna che si sono misurate in partite a tempo (un’ora). A prendere parte all’iniziativa sono stati Tibaldero Luca, Molino Riccardo, Gounel Heliot, Botteon Alberto, Baggio Paolo, Bevisotti Federico, Pavia Federico, Briola Ivan, Pastrone Federico ed Umberto, Marchidan Luca, Gozzelino Davide e Tonon Lorenzo . Un evento senza vincitori ufficiali ma avvenuto con goliardia e all’isnegna dell’amicizia che unisce specialità diverse del tamburello a muro, in una insolita versione serale di inizio autunno. A fare seguito, fra sabato e domenica, i Campionati a Muro Giovanili ai quali hanno parte formazioni giunte da Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Un intenso weekend che ha portato in Monferrato circa 250 atleti che, in virtù della loro età compresa fra 8 e 16 anni , si presentano come le giovani promesse del tamburello a muro di domani. Le squadre partecipanti (complessivamente una ventina) alle varie categorie provenivano dalle società di Monale, Tigliole, Settime, Chiusano, Cinaglio, Portacomaro, Grazzano Badoglio, Rilate (Asti), Murisengo Monferrato (Alessandria), ASD US Segno (Trent o ), ASD Sordellina Goito Tamburello (Mantova) e ASD Tamburello Migliorini Castelnuovo e ASDT Valpo (Verona). Le varie squadre si sono affrontate su tre campi caratteristici come quelli di Calliano Monferrato, Montechiaro d’Asti e Portacomaro con quest’ultimo paese che ha ospitato il pranzo di domenica a cura del la Pro Loco di Portacomaro con, all’opera, lo st aff del presidente Marco Schipano .