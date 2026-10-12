BEA Chieri: sconfitta amara al fotofinish, Novara espugna il PalaGialdo in rimonta

LA GARA

L’approccio dei padroni di casa è subito aggressivo. Il quintetto chierese parte forte e firma un rapido allungo iniziale di 9-0 guidato dalle iniziative nel pitturato di capitan Drame e dalle conclusioni di Viggiano, Berrino e De Santis. Novara alza gradualmente l’intensità difensiva e trova preziosa linfa dalla panchina per ricucire lo strappo, impattando sul 21-21 alla fine del primo quarto. In avvio di seconda frazione, gli ospiti trovano il primo vantaggio della gara a rimbalzo offensivo, ma la reazione di BEA è immediata: cinque punti consecutivi di Matteo Musto valgono il controsorpasso. Dopo una prolungata interruzione del gioco dovuta a un guasto tecnico all’apparecchio dei 24 secondi, la formazione di casa rientra in campo con maggiore lucidità e va al riposo lungo in vantaggio sul 43-36.

Il rientro dagli spogliatoi vede Novara pareggiare e sorpassare subito i chieresi con grande energia. La sfida procede sul filo dell’equilibrio fino agli istanti finali del periodo, quando il fondamentale apporto a rimbalzo offensivo di De Mita e una tripla a fil di sirena di Lissiotto regalano a BEA il massimo vantaggio della serata sul 60-51. Nell’ultimo quarto, i Leopardi sembrano in totale controllo e toccano il +11 (71-60) spinti dai pesanti canestri dall’arco di De Santis e Berrino. Negli ultimi minuti, tuttavia, l’inerzia si ribalta in maniera repentina. Novara capitalizza ogni disattenzione locale, rientra possesso dopo possesso e, a 35 secondi dal termine, trova la tripla in transizione che vale il sorpasso (72-73). Nel finale convulso, BEA ha un tiro aperto con Musto che però non trova il fondo della retina, con gli ospiti che sigillano il successo dalla lunetta per il definitivo 72-74.

IL COMMENTO

«Innanzitutto faccio i complimenti a Novara che ci ha creduto fino in fondo – commenta a caldo coach Ciro Musto – È un peccato che una gara così intesa sia terminata in questo modo. Mi prendo la responsabilità della sconfitta, esaminerò attentamente con Coach D’Arrigo e Coach Manzini questo calo. Mi spiace per le persone che sono venute a vederci. Abbiamo bisogno del loro sostegno perché il campionato è lungo e potranno arrivare altri momenti difficili, stiamo vicini! Adesso ci attende un campo complicato come Vado. Dobbiamo andarci a prendere questi punti dappertutto. Ci vediamo al PalaGialdo sempre uniti!»

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

La compagine chierese cercherà immediato riscatto lontano dalle mura amiche. Il prossimo impegno è fissato per sabato 17 ottobre a Vado Ligure, dove BEA Chieri affronterà in trasferta la Pallacanestro Vado.

BEA CHIERI-NOVARA BASKET 72-74

Parziali (21-21, 43-36, 60-51)

BEA CHIERI: De Santis 22, Berrino 18, Drame 11, Musto M. 9, Viggiano 7, Lissiotto 5, Bosio, Possekel, De Mita, Conti, Picco N.E., Mout N.E. All. Musto C., Ass. D’Arrigo, Manzini, Acc. Domenino, Prep. Mosca

NOVARA: Rey 17, Pagani 16, Romano 14, Martino 11, Di Gregorio 9, Toure 4, Porzio 3, Brustia L., Caligaris, Medici, Manaj N.E., Rebasti N.E. All. Brustia T., Ass. Bergamini, Tarlao, Acc. Porazzi