Acqua Sant'Anna Cuneo, ecco le nuove maglie per la stagione 2026/2027

Blu notte e azzurro, nel segno dell'identità biancoblù e del legame con il territorio. L' Acqua Sant'Anna Cuneo ha presentato le nuove divise ufficiali per la stagione 2026/2027 negli spazi del negozio Il Podio Sport, in via Valle Po 99 a Madonna dell'Olmo. A indossarle per primi sono stati il capitano Mimmo Cavaccini , i francesi Nathan Feral e Thibault Loubeyre e lo schiacciatore iraniano Poriya Khanzadeh .

Realizzate da Macron, sponsor tecnico della società, in collaborazione con Il Podio Sport, le divise portano la firma grafica dello studio InMente. La maglia casalinga è blu notte, con una fantasia tono su tono che dona profondità al tessuto, dettagli azzurri su scollo e maniche e una fascia laterale chiara. La versione da trasferta riprende lo stesso disegno in azzurro chiaro, con dettagli e fascia laterale blu notte. Entrambi i kit sono completati da pantaloncini coordinati.

La divisa del libero si distingue per un design più grintoso, che abbina il grigio antracite dell'area centrale a dettagli arancioni fluo su spalle, scollo e maniche. Sul davanti, il motivo grafico tono su tono crea sfumature geometriche che donano movimento al tessuto, mentre il numero bianco spicca sul petto. Il marchio Acqua Sant'Anna e i loghi dei partner completano la parte frontale, con Cuneo Inox in evidenza al centro. Sul retro, la fantasia si accende con una grafica arancione e gialla, abbinata ai pantaloncini arancioni, sui quali trovano spazio i marchi degli sponsor, Cuneo Inox e La Stampa. Una combinazione cromatica vivace e riconoscibile, pensata per distinguere il ruolo del libero mantenendo il legame stilistico con l'identità dell'Acqua Sant'Anna Cuneo.

La presentazione è stata anche l'occasione per ribadire il valore del sostegno degli sponsor e il crescente entusiasmo attorno alla squadra. «È sempre più complicato trovare gli sponsor, ma dietro a una bella squadra c'è un lavoro incredibile. Siamo orgogliosi di avere qui tanti amici della pallavolo», ha sottolineato Gigi Migliore de Il Podio Sport, che per il terzo anno consecutivo ha ospitato l'evento.

Il direttore generale Davide Bima ha evidenziato il legame tra la nuova divisa e il simbolo del club: «È una maglia sempre più iconica, ispirata all'aquila, il nostro simbolo. Mi piace pensare che voli sulle alte vette del nostro territorio, un territorio meraviglioso».

Sulla stessa linea il presidente Gabriele Costamagna, che ha rimarcato l'importanza della continuità societaria: «Ripartiamo con Acqua Sant'Anna come main sponsor. È il risultato di un grande lavoro fatto da tutti sul territorio per garantire continuità alla società. E quest'anno, secondo me, le maglie sono particolarmente belle».

A confermare il valore della collaborazione anche Alessandro Benna, in rappresentanza di Macron: «Questa partnership si sviluppa da diversi anni ed è molto importante per noi. Cuneo è un club di grande rilievo nel panorama italiano e il territorio, insieme alla crescita della pallavolo, rappresenta un elemento fondamentale».

A raccontare la scelta grafica è Paola Luci, dello Studio InMente: «Siamo ripartiti dal ritorno al biancoblù, i colori che identificano la società, e abbiamo voluto dare vita al logo attraverso l'aquila. L'obiettivo è che il suo occhio fosse sempre ben visibile per incutere una sorta di “timore” agli avversari. Volevamo dare grinta alla squadra anche attraverso la maglia».

Infine, il capitano Mimmo Cavaccini ha raccontato il clima che si respira nello spogliatoio: «L'entusiasmo lo sentiamo anche in palestra. Stiamo vivendo la quotidianità in maniera sana, condividendo gli stessi valori e la stessa etica del lavoro. Siamo una squadra che rispetta Cuneo e sa cosa significa giocare per questa città».

Le nuove maglie sono disponibili da subito al negozio Il Podio Sport, in via Valle Po 99 a Madonna dell'Olmo, e sullo store online del sito ufficiale cuneovolley.it. Sarà inoltre possibile acquistarle al palazzetto nei giorni delle partite, presso il corner dello Store Cuneo Volley vicino all'ingresso principale.