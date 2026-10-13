La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 anticipa al Pala Gianni Asti contro Conegliano

Marina, iniziamo da un breve bilancio della prima settimana di campionato.

«Direi che è stato un ottimo inizio di stagione per noi, anche con il poco tempo che abbiamo avuto per lavorare tutti insieme con Nicola. Penso che piano piano la nostra identità di squadra si stia formando. Quello a Scandicci è stato un risultato importante, chiaramente da mettere via ormai perché c’è molto altro che ci aspetta, però credo che ci abbia aiutato a iniziare con il piede giusto. Domenica con Brescia finalmente abbiamo avuto l’opportunità di giocare nella nostra tana davanti ai nostri tifosi, che è quello che aspettavamo e volevamo, quindi siamo molto contenti anche di aver avuto un risultato positivo qui in casa. Insomma possiamo essere molto soddisfatte per questo inizio di stagione, chiaro però che c’è ancora tanto da lavorare perché il percorso è ancora molto molto lungo».

Ora c’è lo scoglio Conegliano, squadra per cui hai giocato per quattro anni e che conosci molto bene.

«A livello tecnico e pallavolistico sicuramente Conegliano si conferma una tra le migliori, se non la migliore squadra italiana e non solo, direi anche europea e mondiale. Senza dubbio saranno un avversario ostico. A Conegliano non manca niente, hanno praticamente i migliori in ogni ruolo e quindi da quel punto di vista sarà sicuramente complicato, ma noi lavoriamo per questo. Non possiamo e chiaramente non ci daremo per vinti perché altrimenti non sarebbe sport, anzi penso che questo ci debba spronare ancora di più per fare un’ottima partita».

Quali sono i pensieri e le emozioni per questa tua prima volta da ex?

«Sono piena di emozioni contrastanti. A Conegliano ho vissuto quattro anni importanti della mia vita con tanti traguardi, soprattutto ho lasciato delle persone incredibili tra lo staff e tra le ragazze, a cui sono e rimango molto legata. Senza dubbio sarà strano giocarci contro, però anche questo fa parte dello sport e sicuramente sono molto anche contenta di poterle rincontrare. Diciamo che non vedo l’ora di mettermi alla prova con le mie compagne contro di loro. E’ un altro modo diciamo di condividere lo sport. Se prima lo condividevamo insieme dallo stesso lato ora lo facciamo da avversarie: la vita va avanti, le strade si dividono, penso sia un altro bel modo di poter condividere dei momenti anche giocando contro, quindi penso che sarà molto bello e sicuramente emozionante».