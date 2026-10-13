Volley Parella Torino: VptBoyz d’argento alla Sanremo Volley Cup

Si conclude con un secondo posto l’avventura dei nostri VptBoyz alla 35° edizione della Sanremo Volley Cup – Memorial Dado Tessitore che si è tenuta nella città dei fiori nel week end del 10 e 11 Ottobre: la squadra torna a casa con una prestazione convincente ed un secondo posto che da fiducia per il proseguio della stagione.

Dopo il girone di qualificazione della giornata di sabato, terminato con il primo posto, frutto di due vittorie abbastanza nette, i ragazzi di coach Mesturini e coach Bozza hanno avuto un agevole quarto di finale contro Sanremo che li ha qualificati tra le migliori quattro della manifestazione.

Un’ottima prestazione in semifinale contro i pari età di Piacenza, ha permesso al VOLLEY PARELLA TORINO di qualificarsi, il secondo anno consecutivo, alla finale!

Un’ottima prestazione contro Allianz Diavoli Rosa non è stata sufficiente per aver la meglio dei quotati avversari, in una finale decisa sul filo del rasoio in cui pochi palloni hanno fatto la differenza.

A corollario della due giorni di gara, il nostro giocatore Luigi Stellato è stato premiato MVP del torneo!

“E’ stato un ottimo week end di pallavolo, in vista dell’inizio ufficiale dei campionati, per capire il nostro livello attuale e la strada da intraprendere nel corso dell’anno! Siamo molto contenti dell’atteggiamento dei ragazzi e della voglia di lavorare che stanno mettendo ogni settimana in campo. Un rinnovato complimento all’organizzazione di questa manifestazione!”

SANREMO VOLLEY CUP

Girone B

VPT - Moungis Côte D’Azur 3-0 (25-9/25-15/25-15)

VPT - Pallavolo Toirano 3-0 (25-11/25-8/25-5)

Quarti

VPT - Riviera Volley Sanremo 2-0 (25-8/25-12)

Semifinale

VPT - Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-0 (25-13/25-16)

Finale

Allianz Diavoli Rosa - VPT 2-0 (25-23/25-20)