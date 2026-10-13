BEA Chieri: le gare delle settimana

Turno infrasettinanale per l’Under 17 Eccellenza. BEA, ancora in emergenza infortuni, va a fare visita all’ottima Novipiù Campus. I Leopardi provano a imporre un ritmo forsennato alla gara, mentre i padroni di casa la spuntano sfruttando la maggiore fisicità. Nonostante la buona prova, gli Arancioni pagano il conto di percentuale al tiro troppo basse per competere a questo livello (86-79).

Prima gara casalinga e prima vittoria per l’Under 15 Eccellenza, dopo gli ottimi segnali della trasferta a Tortona. Con Acaja Fossano, le prime battute sono di studio. Nel secondo quarto, gli avversari riescano ad allungare sfruttando la verve delle sue punte di diamante. Alla lunga, però, BEA si adatta meglio e sfrutta le rotazioni più lunghe, ribaltando la gara guidata da uno Zanzon in spolvero e da una difesa efficace (76-69).

Due successi in due gare per l’Under 14 Gold, vittoriosa anche nella trasferta con Oasi Laura Vicina. A Rivalta, la partita è a senso lungo. I chieresi impongono la loro intensità da subito, con ampie rotazioni e molto spazio per tutti (40-66).

Esordio in campionato per l’Under 13 Gold. La trasferta a Farigliano non è mai in discussione. I Leopardi di Coach Manzini indirizzano da subito l’incontro e mostrano buone energ ia e intensità (27-82).