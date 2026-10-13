Hitball A&B UISP: i risultati della prima giornata di campionato

In Serie A1 si parte da Genova con la sfida tra i padroni di casa Genova Hit Ball e Sotomayor : dopo un primo tempo equilibrato sono i Genovesi a prendere in mano il pallino del gioco portandosi, alla fine della ripresa, sul +15. Nell'ultima frazione di gioco Sotomayor prova a riagguantare l'incontro, arrivando persino sul 67-67, ma un hit dalla zona di attacco dei Balilla regala a questi la vittoria (69-67) e il primo "colpo gobbo" stagionale. All'hitball Arena troviamo tutto il resto delle gare in programma di questa domenica e si parte coi campioni in carica Red Devils capaci di imporsi per 93-76 su Flamurtari in una partita mai messa in discussione nonostante i 15 centri dalla difesa del bomber Evangelista, 45 punti per lui e testa della classifica marcatori. Debutto amaro per il neopromosso Trefferspan che cede il passo a Pazzeschi (79-59) in un match ben gestito dal team Polaris che non offre troppi spazi di manovra alla squadra di coach Botosso. Chiude questo poker di gare della massima serie il big match fra Evolution e Piccolo che ha visto un primo tempo equilibrato ma con Evolution bravi a trovare lo spiraglio giusto capace di trasformarsi nel trampolino di lancio verso il successo finale per 81-70.

In serie A2 troviamo la vittoria di Bioghettyson su Pellegrini Venaria (87-83): anche in questa sfida, dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa sono riusciti a trovare lo slancio verso la vittoria finale contro un Venaria che è stato bravo a non mollare e tentare sino all'ultimo il recupero. Purtroppo è mancato il risultato finale ma il campo ha fatto ritrovare un pilastro della propria rosa, Federico Sisci (24 punti), assente per infortunio la passata stagione.

Il primo incontro stagionale della serie B1 ha messo a confronto Decepticon vs Driphit coi padroni di casa bravi a gestire l'assenza del proprio bomber Giuseppe Armanno e ad imporsi sin da subito sugli avversari, vincendo di 10 punti il primo tempo. La reazione dei ragazzi di coach Biglino non è mancata ma Decepticon è abile ad ammortizzare la pressione pareggiando il primo tempo (20-20) e a concedere un solo punto ai rivali di giornata vincendo la gara per 75-66.

Il match di debutto della serie B2 ha messo di fronte una delle rivelazioni della passata stagione, Valhalla, contro una delle deluse, Nomadi Venaria che, persa la B1, deve compattare i propri ranghi per provare a ripartire in una categoria che negli ultimi anni ha alzato di molto l'asticella della qualità. E questa si è fin da subito vista e sentita con un Valhalla cinico e capace di far registrare un parziale di 26-8. Nella ripresa, nonostante il tentativo dei venariesi di alzare il proprio ritmo di gioco, il trend non cambia e i tornesi si regalano un altro +16 da aggiungere al proprio bottino. L’ultimo parziale è molto più equilibrato, 24-23 per il team Sinombre, ma il punteggio finale di 80-45 fa capire ai ragazzi della Polisportiva Venaria che devono cambiare quanto prima il proprio passo.

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Risultati

Genova Hit Ball vs Sotomayor 69-67

Flamurtari vs Red Devils 76-93

Pazzeschi vs Trefferspan 79-59

Evolution vs Piccolo Club 81-70

Bioghettyson vs Pellegrini Venaria 87-83

Decepticon vs Driphit 75-66

Valhalla vs Nomadi Venaria 80-45