Campionati Giovanili, si parte! I Fiöi Cuneo Volley in campo da giovedì 15 ottobre

Sabato sarà il turno dell’Under 15, impegnata alle ore 15.00 a Boves contro la Virtus Boves. In serata spazio alla Serie D, in campo alle 17.30, e alla Serie C, che giocherà alle 20.30. Entrambe le formazioni saranno ospiti dell’Ascot Lasalliano Volley Torino, per due sfide che metteranno subito alla prova il lavoro svolto durante la preparazione.

Domenica mattina, alle ore 10.30, toccherà invece alle due Under 17. L’Under 17 Fiöi affronterà il VBC Mondovì nella nuova Palestra PNRR di Cuneo, mentre l’Under 17 Farinei sarà impegnata in trasferta ad Alba contro il Mercatò Alba.

A fare il punto sulla preparazione e sugli obiettivi del settore giovanile è il Direttore Tecnico Mario Barbiero, che pone l’accento sul lavoro svolto in palestra e sulla centralità della crescita individuale: «Dopo due mesi di preparazione, iniziano i campionati e questa settimana partiremo con l’Under 19. Abbiamo due squadre, una che disputa la Serie C e una la Serie D: sono entrambe squadre di prospettiva, con atleti interessanti. Sabato inizieranno i primi impegni di campionato, a partire dall’Under 15, che affronterà il Boves. A seguire scenderanno in campo la Serie C e la Serie D, entrambe in trasferta contro il Lasalliano Volley. Sarà subito una bella prova, un test importante, perché Lasalliano schiera sempre compagini molto competitive. Domenica sarà poi il turno delle due Under 17: una composta dagli atleti più grandi e l’altra da quelli sotto leva. Sono squadre molto competitive che, fino a questo momento, hanno svolto un ottimo lavoro. Sono contento di quanto stiamo facendo, perché, nonostante qualche difficoltà a livello strutturale legata alle palestre, siamo riusciti a lavorare molto bene. Gli allenatori sono sempre stati concentrati e hanno mantenuto i ragazzi focalizzati sul proprio percorso individuale, perché per Cuneo Volley il miglioramento del singolo atleta resta sempre al primo posto. Affronteremo questa stagione dei campionati con un programma ben definito: abbiamo pianificato e strutturato almeno fino a dicembre tutto ciò che ci aspetta. Cercheremo quindi di continuare a lavorare in questo modo, con la voglia e la determinazione che Cuneo Volley ha sempre dimostrato. A questo percorso affiancheremo anche il sostegno alla prima squadra, che inizierà il campionato con un’importante partita casalinga contro Perugia. Saremo tutti lì a sostenerla. Restano infine da attendere ancora qualche settimana per l’inizio dei campionati Under 13 e Under 14».

Il programma del weekend

Giovedì – Under 19

Ore 20.00 – Alba: Mercatò Alba vs Under 19 Farinei

Ore 20.30 – Pala ITIS, Cuneo: Under 19 Fiöi vs Valle Stura – Saponificio Rose & Caprioli

Sabato – Under 15, Serie C e Serie D

Ore 15.00 – Boves: Virtus Boves vs Under 15

Ore 17.30 – Torino: Ascot Lasalliano Volley Torino vs Serie D

Ore 20.30 – Torino: Ascot Lasalliano Volley Torino vs Serie C

Domenica – Under 17