Giaguari Torino: al via la stagione Junior 2026

Riparte da Roma la stagione Junior dei Giaguari Torino. Domenica 18 ottobre sarà la formazione impegnata nella Coppa Italia Under 21 ad aprire il programma agonistico del settore giovanile giallonero, con la trasferta sul campo dei Lazio Marines. Un primo appuntamento che inaugura un autunno nel quale il club torinese sarà protagonista anche nei campionati Under 15 e Under 18.

Tre formazioni, tre percorsi e uno stesso filo conduttore: accompagnare la crescita dei giovani attraverso il lavoro di squadra, l’esperienza sul campo e il confronto con avversari diversi. Questo è il percorso che da anni, ormai, i Giaguari stanno seguendo e che rappresenta un’occasione per costruire il futuro della squadra.

L’esordio contro i Lazio Marines porterà subito i gialloneri in trasferta. La competizione conta cinque formazioni iscritte: Giaguari Torino, Bengals Brescia, Guelfi Firenze, Lazio Marines e Trappers Cecina. Al termine delle sei partite di regular season (una partita contro Guelfi e Trappers e andata/ritorno con Marines e Bengals) le prime due classificate giocheranno la finale pervista per metà Gennaio.

La trasferta romana sarà il primo banco di prova per iniziare a misurare il lavoro svolto in preparazione e trovare ritmo e continuità in partita.

La formazione Under 18 è inserita nel girone B insieme a Frogs Legnano, Panthers Parma e Seamen Milano. Per i Giaguari si annuncia dunque il solito girone di ferro che conta sulla presenza di due squadre (Seamen e Panthers) che, con i Giaguari stessi, raggiungono i playoff se non la finale con una certa regolarità negli anni. Per la Under 18 il debutto è previsto per domenica 25 ottobre al Centro Sportivo Totta di Borgaretto contro i Seamen Milano.

Anche la Under 15 disputerà la stagione nel girone B. A completarlo, insieme ai Giaguari, saranno Blitz Ciriè, Duchi Ferrara, Elevate Sports Academy Lombardia, Frogs Legnano e Seamen Milano. Tra gli appuntamenti del calendario spicca il derby piemontese con i Blitz, un confronto che aggiunge una dimensione territoriale al percorso dei più giovani.

Per la Under 15, la prima di campionato è prevista in casa, domenica 1 novembre alle ore 14 al Campo Sportivo di via delle Spine a Ciriè, contro Elevate Sports Academy Lombardia.