Granfondo Sestriere 2027, il 15 ottobre aprono le iscrizioni: a luglio torna la sfida sulle montagne olimpiche

Domenica 18 luglio 2027 torna la sfida sulle montagne Olimpiche di Torino 2006. Un appuntamento imperdibile tra grandi salite, panorami spettacolari e la leggenda del Colle delle Finestre.

Il conto alla rovescia è iniziato: giovedì 15 ottobre 2026 ore 8:00 aprono ufficialmente le iscrizioni alla Granfondo Sestriere Colle delle Finestre 2027, in programma domenica 18 luglio. Una nuova edizione pronta a regalare emozioni, fatica e soddisfazioni a tutti gli appassionati di ciclismo, con una quota scontata per chi sceglierà di iscriversi da subito.

La Granfondo torna nella sua collocazione storica dopo la metà luglio, offrendo ai partecipanti più tempo per preparare la sfida con una delle salite più iconiche del ciclismo. Protagonista assoluto sarà ancora una volta il Colle delle Finestre, con i suoi 18 chilometri di ascesa e gli ultimi 7,8 chilometri su sterrato: un passaggio unico, dove gambe, cuore e determinazione fanno la differenza.

A rendere speciale l'appuntamento sarà anche il contesto delle montagne Olimpiche di Torino 2006, con Sestriere e le Valli di Susa e Chisone a fare da cornice a una giornata di sport, paesaggi straordinari e passione per le due ruote.

Il weekend sarà arricchito anche dalla Strade Bianche della Via Lattea, in programma dal 16 al 18 luglio, per un fine settimana interamente dedicato al ciclismo e alla scoperta del territorio tra mtb, gravel e strada.

Le iscrizioni sono aperte dal 15 ottobre con una quota promozionale di 40 euro, valida fino al 30 novembre 2026, salvo esaurimento dei 200 posti disponibili per quest’offerta. Un'opportunità per assicurarsi fin da subito un posto alla partenza e cominciare a preparare la propria sfida.

E non è tutto: la Granfondo Sestriere Colle delle Finestre 2027 è già al lavoro per costruire un'edizione capace di sorprendere ancora, con novità e iniziative che verranno svelate nei prossimi mesi.

L'appuntamento è fissato: 18 luglio 2027. Le montagne Olimpiche vi aspettano. Il Colle delle Finestre è pronto a mettere alla prova i vostri sogni, e la strada verso una nuova grande avventura comincia il 15 ottobre.

Non aspettare: scegli la tua sfida, iscriviti e preparati a vivere la leggenda.