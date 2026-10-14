Assietta Legend e Gravel Race 2027, il 15 ottobre aprono le iscrizioni: Sestriere si prepara all’off-road in alta quota

Sabato 17 luglio 2027 Sestriere torna capitale dell’off-road in alta quota. Due appuntamenti imperdibili sulle strade e sui sentieri delle montagne Olimpiche di Torino 2006.

Il conto alla rovescia è iniziato: giovedì 15 ottobre 2026 aprono le iscrizioni all'Assietta Legend e alla Gravel Race di Sestriere, in programma sabato 17 luglio 2027. Due eventi diversi, un'unica grande passione: vivere il ciclismo off-road in uno degli scenari più spettacolari delle Alpi, con una quota scontata per chi sceglierà di iscriversi da subito.

Assietta Legend – La leggenda della MTB torna protagonista con il fascino di una gara che ha scritto la storia della mountain bike italiana. Una delle competizioni più longeve del panorama nazionale, pronta a mettere alla prova atleti e appassionati tra percorsi impegnativi, paesaggi d'alta quota e la straordinaria bellezza della Strada dell'Assietta, lungo lo spartiacque tra la Val di Susa e la Val Chisone. Una sfida che unisce tecnica, resistenza e passione, nel segno di una tradizione che continua a rinnovarsi.

Gravel Race di Sestriere – Il gravel in alta montagna è invece l'appuntamento dedicato a chi ama esplorare nuovi orizzonti in sella alla propria gravel bike. Un'esperienza che porta il gravel alla sua massima espressione, tra strade bianche, sterrati d'alta quota e gli ambienti incontaminati delle montagne Olimpiche. Una sfida per chi cerca il piacere della scoperta e ama vivere le escursioni in sella alla propria gravel, ma anche per chi non rinuncia al gusto della competizione.

Entrambe le manifestazioni si svolgeranno nel weekend della Strade Bianche della Via Lattea, in programma dal 16 al 18 luglio 2027, contribuendo a trasformare Sestriere e le sue valli in un punto di riferimento per gli appassionati delle discipline off-road.

Le iscrizioni sono aperte dal 15 ottobre con una quota promozionale di 30 euro, valida fino al 30 novembre 2026, salvo esaurimento dei 100 posti disponibili per quest’offerta. Un'opportunità per assicurarsi fin da subito un posto alla partenza e cominciare a preparare la propria sfida.

E per il 2027 non è tutto. L'organizzazione è già al lavoro per preparare una nuova edizione ricca di emozioni, con novità e sorprese che verranno svelate nei prossimi mesi.

Assietta Legend e Gravel Race: due modi di vivere la montagna, un'unica voglia di mettersi alla prova. L'appuntamento è a Sestriere il 17 luglio 2027.

La leggenda della MTB e il gravel in alta montagna vi aspettano!