Baglietto Derthona: passivo ingeneroso a Salonicco

Rincorre dopo un primo quarto da 31 punti concessi, lotta, riesce più volte a ricucire il gap, piazza anche il sorpasso a inizio ripresa, ma poi a punire il Derthona è il quarto finale, in particolare gli ultimi cinque minuti, iniziati con un 10-0 negativo di break che ha favorito la vittoria ai padroni di casa. L’88-68 è troppo punitivo per la Baglietto a favore dell’ Aris Salonicco nella sfida della terza giornata della regular season del Girone A della BKT EuroCup , che costringe Tortona alla seconda sconfitta nella competizione europea e mantiene l’imbattibilità dei greci.

Di fronte agli oltre 5000 tifosi greci al solito infuocati della Nick Galis Hall, ai bianconeri non è bastata la prova sopra le righe di Dante Maddox, miglior marcatore della sfida con 26 punti (10/15 dal campo, 4/6 da tre), perché dall’altra parte l’Aris ha potuto contare sulla costanza durante la gara di un numero più cospicuo di giocatori, guidati dall’ex guardia della Virtus Bologna Morgan, sostenuto in regia dall’ex Milano Dimitrijevic e trovando dentro e attorno all’area il talento del lungo Robinson-Earl, all’ennesima doppia doppia sfiorata di questo inizio stagione (19 più 9 rimbalzi). Pesano anche le 15 perse per il Derthona, alcune delle quali dolorose nel momento cruciale del quarto finale, più qualche rimbalzo di troppo concesso nella sua area dopo aver tenuto bene la lotta sotto canestro.

La Partita

All’inizio il Derthona sembra reggere abbastanza bene l’urto dei greci, almeno fino a quando le iniziative di Dimitrijevic e Robinson-Earl non danno la prima spallata ai bianconeri, costretti al time-out dopo poco più di cinque minuti per il vantaggio in doppia cifra dei padroni di casa, 20-10. Maddox con una serie di invenzioni personali (10 punti, 2/2 da tre a fine quarto) tiene in linea di galleggiamento il Derthona insieme all’efficace intimidazione dentro la propria area di Olejniczak (3 stoppate nel primo tempo), ma in attacco l’Aris trova lo stesso punti facili e raggiunge anche il +12, 29-17 all’8’, al quale contribuisce anche il neoentrato Morgan.

Chiuso il primo quarto sul -10, 31-21, la Baglietto trova con Alibegovic un paio di canestri con cui riavvicinarsi (33-27 al 12’) facendo calare anche le percentuali degli ellenici in attacco in modo netto. Con un canestro più fallo di Gorham il Derthona accorcia a -4, 35-31, e anche se Morgan e Dimitrijevic si rimettono al lavoro (40-31) Tortona trova il break addirittura per pareggiare, con Maddox e Durham, sommati al costante apporto di Gorham, a guidare l’attacco bianconero per il 42-42 a 55” dall’intervallo, che arriva con l’Aris avanti solo di 1, al termine di una seconda frazione in cui la Baglietto ha cambiato decisamente faccia in positivo.

È sempre Maddox a firmare il primo, vero sorpasso della Baglietto con una schiacciata su assist in back door di Olejniczak nell’azione d’apertura della ripresa, 45-46. Morgan rimette subito davanti i suoi con la tripla aprendo un 7-0 per l’Aris chiuso da un sempre più inarrestabile Maddox, altre due magie al tiro per riportare a stretto contatto i suoi, 52-51 al 24’. Si tira tanto da oltre l’arco, due bombe di fila di Mitrou-Long e Charalampopoulos ridanno fiato agli oltre cinque mila tifosi greci, 58-51 al 26’, lo stesso scarto con cui si arriva all’ultima minipausa dopo l’ingresso positivo in campo di Bortolani, 62-55.

Nel minuto iniziale del periodo conclusivo l’Aris ritrova la doppia cifra di margine con tre liberi in una sola azione sfruttando pure un fallo tecnico, 65-55. Torna sul parquet Maddox e riprende da dove aveva finito, quarta tripla individuale per il 68-64 a sei minuti dalla sirena. Una serie di palle perse del Derthona e il solito Morgan, due liberi e una rubata a metà campo conclusa con il contropiede in solitario, rimettono Salonicco più avanti al principio dello sprint finale, 72-64 con 4’19” da giocare. Tortona non segna pe oltre tre minuti ed è nuovo vantaggio in doppia cifra di margine per l’Aris sul consueto arresto e tiro a centro area di Robinson-Earl, 75-64 a -3’10”. A mettere la parola fine è Morgan a poco più di 2 minuti dal termine con il tiro dalla lunga distanza per il nuovo massimo scarto, 78-64 (10-0). Terzo successo consecutivo per i greci.

Prossimo appuntamento in coppa per la Baglietto mercoledì 21 ottobre alle ore 19 alla Nova Arena con gli spagnoli del Recoletas Salud San Pablo Burgos.

Le Dichiarazioni

Coach Mario Fioretti: «Abbiamo faticato difensivamente nel primo quarto, abbiamo cominciato piano in attacco e questo ha influenzato anche l’efficacia della nostra difesa. I successivi due periodi li abbiamo invece giocati allo stesso livello degli avversari. È stata una gara equilibrata sicuramente sino a fine terzo quarto, nel finale abbiamo fatto fatica a giocare in attacco e il calo avuto in difesa ci ha fatto finire la partita davvero in maniera cattiva. Loro sono una squadra molto, molto atletica, un roster profondo, non è facile venire qui e giocare, complimenti all’Aris. Noi dobbiamo essere consistenti per più di 30 minuti se vogliamo pensare di competere con avversarie come queste».

Aris Salonicco - Baglietto Derthona Tortona 88-68

Parziali (31-21, 45-44, 62-55)

Aris: E. Mitrou-Long 6, Robinson-Earl 19, Toliopoulos 5, Dimitrijevic 15, Chatzilamprou n.e., Morgan 23, Liddell 6, Charalampopoulos 7, K. Antetokounmpo, T. Antetokounmpo, Birch 4, Mokoka 3. All. Spanoulis.

Derthona: Eboua n.e., Hubb 3, Gorham 8, Pecchia, A. Alibegovic 4, Bortolani 11, Olejniczak, Maddox 26, Gazzotti, Jallow 7, Durham 9. All. Fioretti.

Arbitri: Hordov (CRO), Celik (TUR), Sanchez Sixto (ESP).