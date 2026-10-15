Il Trofeo Rowing for Los Angeles-Paralympic Games 2028 promuove il canottaggio per tutti

Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre la società Canottieri Armida torna a proporre il Trofeo Rowing for Los Angeles-Paralympic Games 2028 , giunto alla ventesima edizione e come sempre patrocinato dalla Città metropolitana di Torino . Si tratta di una gara per canottieri con disabilità e compagni di allenamento di tutte le età e livelli tecnici . Dal 2004 nel mese di ottobre si danno appuntamento a Torino le migliori squadre italiane di para-rowing e i rappresentanti dei club europei che annoverano tra le loro file i più forti atleti impegnati nelle principali gare nazionali e internazionali , primi fra tutti i Giochi Paralimpici. La regata di due giorni può contare ormai dal 2012 sulla presenza dei migliori team italiani Special Olympics e dal 2021 sull'entusiasmo degli atleti del circuito IMAS- International Mixed Ability Rowing Sport .

La gara si svolge sul Po, nel Parco del Valentino, con lo sfondo scenografico del centro di Torino e della Mole Antonelliana. Il Trofeo Rowing for Los Angeles-Paralympic Games 2028 è la prima regata completamente focalizzata sugli atleti di para-rowing e con esigenze specifiche, ma anche sui loro compagni di allenamento e sulle loro squadre. Essendo l'evento di canottaggio più inclusivo d'Europa, ospita ogni anno più di 200 vogatori. Sulla base delle preadesioni, quest'anno sono attesi oltre 350 atleti. La ventesima edizione dell’evento sarà preceduta venerdì 16 ottobre da un Workshop Mixed Ability.

Tutti i dettagli del programma sono consultabili nel sito Internet www.canottieriarmida.it e nella pagina www.facebook.com/pararowingarmida

Fondata nel 1869 nel Parco del Valentino a Torino, la società Canottieri Armida pratica il canottaggio come sport per tutti, coniugando le esigenze diverse delle squadre e delle persone presenti nell’associazione: dall’avvicinamento per gli alunni delle scuole ai corsi per bambini a partire dagli 8 anni, dall’Estate Ragazzi dedicata ai giovanissimi in età scolare alla squadra agonistica giovanile, dalla squadra liceale e universitaria ai corsi per gli adulti e i Master. La squadra Mixed Ability-IMAS si pone l’obiettivo di remare senza identificazione di abilità sulle acque di tutta Europa.