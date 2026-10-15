Aquamica Connessioni Blu: quando l'inclusione diventa una comunità, dentro e fuori all'acqua

Rendere la subacquea un'esperienza accessibile, condivisa e capace di creare legami duraturi: è questo l'obiettivo di Aquamica Connessioni Blu, il progetto presentato oggi da ASD Aquamica, associazione sportiva e scuola subacquea impegnata nella promozione della subacquea adattata e dell'inclusione.

L'iniziativa punta a costruire una comunità nella quale le persone con disabilità possano partecipare pienamente a corsi, allenamenti, immersioni e momenti di socialità insieme a persone con e senza disabilità. Un percorso che valorizza la collaborazione tra associazioni, istituzioni, organizzazioni sportive, famiglie e aziende del territorio.

Sono intervenuti Alberto Avetta, consigliere della Regione Piemonte; Domenico Carretta, assessore allo Sport, Grandi Eventi e Turismo della Città di Torino; Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2; Paolo De March, presidente di Aquatica Torino; Domenico Filosa, di ASI Piemonte; Fabrizio Gentile, coordinatore del Corso di Laurea in Educazione Professionale e referente del progetto Aquamica Scholarship; e Riccardo Avetta, presidente di ASD Aquamica.

Nata a Torino nell'ottobre 2021, Aquamica ha sviluppato negli anni attività subacquee, formazione specialistica e collaborazioni con realtà pubbliche e private, anche grazie al sostegno della Regione Piemonte e della Fondazione Compagnia di San Paolo. L'associazione è affiliata a PADI, Diverse Ability e DAN Europe e nel 2026 ha ottenuto il riconoscimento PADI Adaptive Services Facility.

Tra i progetti principali figura Connessioni Profonde, che coinvolge familiari e amici in percorsi di formazione per diventare compagni di immersione, favorendo esperienze condivise anche al di fuori delle attività associative.

A questo si affianca Aquamica Scholarship, realizzato in collaborazione con il Corso di Laurea in Educazione Professionale dell'Università degli Studi di Torino. Avviato nella stagione sportiva 2026/2027, il percorso offre agli studenti una formazione dedicata alla subacquea inclusiva e alla sicurezza ed è riconosciuto dall'Università come attività curricolare a libera scelta per un totale di 6 Crediti Formativi

Il progetto Connessioni Blu si avvale della collaborazione di PADI, Diverse Ability e DAN Europe e del sostegno di IREN, che ha ospitato la conferenza stampa presso The Heat Garden.

L'appuntamento è per sabato 24 ottobre 2026, dalle 13.30 alle 17, nella piscina Acquatica di corso Galileo Ferraris 290 a Torino, per una giornata di prove in acqua aperta a chi desidera conoscere la subacquea e le opportunità offerte da un approccio inclusivo allo sport.

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