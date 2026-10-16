Il BCC scrive un nuovo capitolo della sua storia

Una notte di storia nella storia per l’ Autosped BCC , che sul campo di Friburgo conquista la vittoria al proprio debutto assoluto in EuroCup Women . La formazione allenata da Cutugno, che ritrova sia Caloro che Wnorowska – entrambe alla prima con la canotta biancorossa -, comanda sin dall’inizio e resiste al rientro delle svizzere, ottenendo due punti importanti per iniziare al meglio la competizione. Il BCC ora è atteso da due impegni casalinghi consecutivi: domenica 18 ottobre alle 14.30 contro la Logiman Broni e giovedì 22 ottobre alle ore 19 contro l’ AZS Enea Politechnika Poznan . Entrambe le sfide sono in programma alla Nova Arena.

Avvio di gara deciso del BCC, che impone il proprio marchio in difesa e trova soluzioni efficaci in attacco, anche con presenza a rimbalzo d’attacco: questi gli ingredienti dell’allungo progressivo sino all’11-25 del 10’. Nella seconda frazione calano le percentuali dell’Autosped, che mantiene comunque molto alta l’intensità della propria difesa e dilata il gap sino al 17-38 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi le padrone di casa propongono la zona per rallentare l’attacco della squadra allenata da Cutugno, riuscendo ad accorciare le distanze: alla terza sirena il parziale è 33-50. Nell’ultimo quarto il BCC cala contro la difesa avversaria e Friburgo – possesso dopo possesso – rientra in gara (52-58 a poco più due minuti dal termine). Nel momento di massima difficoltà della gara, sono 9 punti consecutivi di Conte a respingere la rimonta della squadra svizzera e a ridare la doppia cifra di margine all’Autosped e le consegnano la vittoria, che arriva per 60-71.

Le parole di Anastasia Conte: «Siamo contente, Friburgo ci ha fatto sudare il successo perché hanno rimontato sino al -10 ma poi abbiamo reagito e ottenuto un successo storico. Dobbiamo trovare più continuità in tutto l’arco della gara, però sono felice perché ci servivano questi due punti che danno gioia anche alla Società».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Siamo senza dubbio contenti: parto dal fare i complimenti alla squadra perché, nonostante ci siamo complicati un po’ la vita, abbiamo portato a casa la vittoria. Siamo in crescita, ringrazio lo staff per averci permesso di recuperare tutte le giocatrici. Dalla fine del terzo quarto abbiamo concesso loro qualcosa, hanno preso fiducia ma siamo state brave a reagire e a conquistare il successo».

Elfic Fribourg - Autosped BCC 60-71

Parziali (11-25, 17-38, 33-50)

Fribourg: Balunga ne, Van Der Kaaij ne, Martinez S., Popovic 12, Martinez C. 7, Moix, Holmberg 9, Benjak ne, Riddick 18, Heard 14, Furrer ne. All. Gaspoz.

BCC: Carosi ne, Sitku-Varga 8, Conte 14, Pysmennyk 3, Caloro, Leonardi 7, Fondren 13, Lokoka 4, Arado 2, Frustaci 7, Dixon 8, Wnorowska 5. All. Cutugno.