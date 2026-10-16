Acqua Sant’Anna Cuneo, Cavaccini accende l’entusiasmo: «Venite a emozionarvi con noi»

Ad accompagnare la squadra verso questo primo, impegnativo appuntamento è l’entusiasmo di Domenico Cavaccini, capitano e libero biancoblù, che nelle prime settimane di lavoro ha trovato stimoli ed energie importanti. «Questo inizio di precampionato è stato molto stimolante, sia dal punto di vista tecnico sia personale. Ho trovato energia che non pensavo di ritrovare così rapidamente e di questo sono davvero contento», racconta il giocatore, sottolineando anche il clima positivo che si è creato all’interno del gruppo.

Una squadra rinnovata, con tanti giovani desiderosi di mettersi alla prova e di contribuire al percorso biancoblù. «I ragazzi arrivati hanno la fame che serve. Sono giovani, disponibili, educati e sono venuti a Cuneo con la testa giusta. Abbiamo trovato subito un bell’equilibrio, con tanto rispetto dei ruoli e dei compagni. Questo ci permette di vivere bene la quotidianità e di lavorare con intensità: non è una garanzia di risultato, ma è un presupposto importante per fare un buon lavoro».

L’entusiasmo e le buone sensazioni della preparazione rappresentano una base da cui partire, nella consapevolezza che sarà il campionato a misurare le reali ambizioni della squadra. «Abbiamo delle carte importanti da giocarci, ma dobbiamo capire se saremo capaci di mantenere certi livelli nel tempo. Il campionato è serrato e ci chiederà continuità. Se vogliamo raggiungere un risultato importante, dobbiamo spingerci un po’ oltre la nostra zona di comfort».

Di fronte, alla prima giornata, ci sarà una delle avversarie più attrezzate del panorama nazionale. Un esordio impegnativo, ma che Cavaccini accoglie con entusiasmo, soprattutto per l’opportunità di far conoscere ai nuovi compagni il calore del pubblico cuneese. «Sono contento di iniziare con Perugia, perché è una partita capace di richiamare tanta gente e tanto entusiasmo. Credo davvero che Cuneo sia un posto speciale per le persone e per i tifosi. Dopo un precampionato positivo, giocare una sfida del genere può essere un bel volano per il prosieguo della stagione».

Ed è proprio il legame con il pubblico il tema più sentito nelle parole del capitano. L’auspicio è stabilire quella sintonia tra squadra e tifoseria capace di trasformare il palazzetto in un valore aggiunto, alimentando le energie in campo e la voglia di sognare insieme.

«Mi piacerebbe che quest’anno la gente di Cuneo venisse con uno sguardo aperto, per coltivare un sogno insieme a noi. Da parte nostra dovremo aiutare i tifosi a entusiasmarsi. Vorrei far conoscere ai nuovi arrivati le emozioni che si provano a Cuneo, per me la pallavolo è soprattutto questo: giocare per le emozioni».

Appuntamento per domenica 18 ottobre alle ore 18. Per la sfida contro la Sir Susa Scai Perugia, la prevendita dei biglietti è attiva su Liveticket.it e presso il punto vendita di Energia Pulita, in corso Nizza 29 a Cuneo.