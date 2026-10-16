La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 riparte dal derby a Cuneo

Tre giorni dopo la sconfitta contro Conegliano la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna in campo. L’occasione che il calendario offre alle ragazze di coach Negro per girare subito pagina è il derby con Granda Volley Cuneo . La partita, valevole per la terza giornata della Serie A1 Fineco , si giocherà domani, sabato 17 ottobre ( ore 20,30 ) al Palazzo Dello Sport di Cuneo. Si tratta del derby numero 23 fra i due club che fra A2 e A1 si affrontano ininterrottamente da dieci stagioni, con un bilancio di 15 vittorie a 7 a favore di Chieri. In questa stagione le due squadre si sono già affrontate un mesetto fa nel precampionato, mentre l’ultima sfida ufficiale è la finale dei Play-off Challenge che lo scorso 18 aprile ha visto le chieresi imporsi 3-0 garantendosi la partecipazione a una coppa europea.

Chieri arriva al derby con 5 punti conquistati in tre partite. Cuneo invece è ancora in cerca dei primi punti stagionali. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta e i punti in palio fanno gola tanto alle biancoblu quanto alle biancorosse. Tre le ex: da un lato Ilaria Spirito, dall’altro Carola Bonafede e Sofia Ferrarini.

«Dobbiamo lasciarci subito alle spalle la brutta prestazione contro Conegliano e concentrarci su questa trasferta a Cuneo – sottolinea l’allenatore Nicola Negro – È importante ritrovare il nostro gioco e ripartire subito. Sappiamo che la partita presenta molte insidie e anche se da mercoledì c’è poco tempo cercheremo di preparare al meglio la gara».