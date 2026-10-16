Il circuito Dodecarun torna su strada con il “Giro di Dino”

«Era soprattutto un amico – dice Giorgio Goggi, ideatore con il figlio Steve del circuito Dodecarun – Teniamo molto a questa gara, che abbiamo voluto dedicare alla sua memoria». Al quinto chilmetro, in corrispondenza dell’abitazione di Gandin, gli organizzatori hanno fissato un traguardo volante.

La partenza è fissata alle 9.30 in località Giardinetto di Castelletto Monferrato, presso il circolo Soms di via Quargnento. Tra gli iscritti, tutti i leader della classifica Dodecarun, che in campo maschile ha visto un cambio al vertice dopo la conclusione del Trofeo Piemonte di Mezzofondo, la cui ultima tappa si è svolta sabato 10 ottobre ad Alessandria. Massimo Bono (Podistica Robbiese) ha superato Luca Laratore (Roata Chiusani), staccandolo di 36 punti. Ancora in corsa per il successo anche Giuliano Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo), attualmente terzo a sole 6 lunghezze da Bono. Tra le donne, Nadia Chiabrera (Brancaleone) mantiene saldaemte la testa della graduatoria.

Il circuito Dodecarun si articola su 25 tappe tra cross, strada (tra cui quattro prove certificate Fidal, tre 5 km e una mezza maratona) e pista. Il punteggio viene calcolato sulle migliori 12 gare. I vincitori delle classifiche assolute maschile e femminile riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro: saranno, inoltre, premiati i primi venti e le prime venti delle due graduatone, con gioielli del valore di 3.500 euro a scalare. Sono previsti premi anche per i primi cinque classificati di ciascuna delle dieci categorie maschili e femminili in gara e per le prime 20 società. Il montepremi complessivo ammonta a 100 mila euro.

Queste le classifiche del circuito Dodecarun prima della diciassettesima prova

Uomini. 1. Massimo Bono (Pod. Robbiese) 588; 2. Laratore (Roata Chiusani) 552; 3. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo 77) 546; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 446; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 309; 6. Zamuner (Atl. Santhia’) 293; 7. Agoglia (Brancaleone Asti) 288; 8. Chiabrera (Brancaleone Asti) 260; 9. Castellino (Roata Chiusani) 224; 10. Cena (Durbano Gas Energy Rivarolo) 218; 11. Arseniato (Bio Correndo Avis) 212; 12. Murgia (Bio Correndo Avis) 200; 13. Molinari (Trinese) 180; 14. Galati (Atl. Novese) 168; 15. Salavastru (Brancaleone Asti) 153; 16. Magagna (Atl. Alessandria) 140; 17. Martignetti (Bio Correndo Avis) 130; 18. Riva (Swatt Club) 130; 19. Piras (Cogne Aosta) 124; 20. Barbieri (Atl. Serravallese) 121.

Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 685; 2. Laino (Brancaleone Asti) 584; 3. Cavalieri (Sisport) 532; 4. Rabbia (Brancaleone Asti) 505; 5. Di Salvo (Roata Chiusani) 450; 6. Mocci (Bio Correndo Avis) 421; 7. Sulis (Brancaleone Asti) 379; 8. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) 296; 9. Azeroual (Atl. Alessandria) 271; 10. Villabruna (Trinese) 258; 11. Giusto (Atl. Pinerolo) 187; 12. Marchisa (Atl. Alessandria) 141; 13. Brunchi (Brancaleone Asti) 128; 14. Bruno (Runcard) 108; 15. Albertone (Olimpia Runners) 75; 16. Carchedi (Brancaleone Asti) 70; 17. Gagliardi (Atl. Saluzzo) 225; 18. Gaiola (Atl. Pinerolo) 187; 19. Tomasova (Atl. Santhià) 180; 20. Montanera (Pod. Torino) 17