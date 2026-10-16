Igor Agil Volley: domani esordio fuori casa contro Brianza Volley

Dopo oltre un mese di preparazione, fra allenamenti, ritiro in montagna e amichevoli, si alza ufficialmente il sipario sul campionato di serie B2 . La Igor Agil Volley , guidata da Emanuele Cappato, farà il suo esordio domani , sabato 17 ottobre, fuori casa: appuntamento alle 21.15 a Desio contro Brianza Volley . L’esordio casalingo al palaAgil è fissato per sabato 24 ottobre all’orario eccezionale delle 15.30 contro Cagliari.

«Come arriviamo a questo campionato? Bene da un punto di vista mentale, conosciamo il nostro valore sebbene non sia ancora tutto espresso per una squadra giovanile che è all’inizio del suo percorso, ma ci siamo. Le ragazze in queste settimane hanno messo in campo sempre tutto quello che avevano» dice il tecnico Cappato.

Staff tecnico al lavoro sulla mentalità: «È un aspetto cui teniamo molto, - dice - vogliamo vedere le nostre ragazze in campo con il giusto atteggiamento, aggressive sportivamente parlando, disposte a soffrire quando serve e propositive nel cercare e trovare soluzioni. Abbiamo già visto molto di questo in pre campionato e desideriamo continuare a vederlo in campo sempre».

Il tecnico parla di collettivo: «La squadra sta pian piano prendendo forma, qualche acciacco ha rallentato lo sviluppo del sistema di gioco, avremmo voluto essere un pizzico più avanti, ma siamo sulla strada giusta. Il gruppo, il collettivo c’è. Il nostro obiettivo è uscire dal campo ogni volta con la consapevolezza di aver fatto una grande prestazione. Chiaramente i risultati contano, ma siamo convinti che siano la diretta conseguenza della qualità del nostro gioco e del nostro impegno».