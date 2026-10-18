Cuneo Volley Fiöi: Serie C e Serie D, doppia sconfitta all’esordio contro l’Ascot Lasalliano Volley
La squadra di coach Daniele Tomatis non riesce a imporsi contro l’Ascot Lasalliano Torino Volley, perdendo 3-1 al debutto. A commentare la prestazione è il capitano della Serie C, Jacopo Massa: «Sapevamo che la trasferta a Lasalliano sarebbe stata difficile e nei primi due set abbiamo fatto fatica a scioglierci e a prendere il nostro ritmo. Nel terzo set e a tratti nel quarto abbiamo espresso un ottimo gioco, con il ritmo e l’intensità che sappiamo di avere. Non portiamo a casa il risultato che volevamo, ma la reazione c’è stata e dimostra chi siamo. Da lunedì ci si rimette subito a spingere in palestra: vogliamo farci trovare pronti per le prossime sfide!».
Serata complicata anche per la Serie D di coach Dario Da Roit, che chiude il proprio esordio stagionale con una sconfitta per 3-0 contro la formazione torinese.
Il capitano Alessandro Giraudo analizza così il percorso fatto fin qui: «Il percorso fatto fino a oggi è soltanto un assaggio di quello che ci aspetterà durante la stagione. Grazie al campionato di Serie D possiamo riflettere su alcuni dettagli ancora da definire, sui quali lavorare e che possiamo poi portare in Under 19».
Appuntamento sabato 24 ottobre per la 2º giornata: la Serie D ospiterà a Cuneo alle 17.30 l’Artivolley, mentre alle 20.30 la Serie C affronterà il Villanova Volley. Entrambe le gare si giocheranno nella nuova Palestra PNRR.
Tabellino – 1ª giornata Serie C
Cuneo Volley – Ascot Lasalliano Torino Volley 1-3
Cuneo Volley: Pelissero 4, Rocchia 8, Chionna 7, Revelli 8, Scatragli 1, Rosati 11, Molinari (L1); Miretti 4, Massa (L2). N.e.: Di Giulio, Gerbi, Mondino, Turkaj. I All.: Daniele Tomatis. II All.: Andrea Testa. Ricezione positiva: 51%; Attacco: 27%;Muri: 11; Ace: 4.
Ascot Lasalliano Torino Volley: Stupenengo, Angotti 10, Della Pietra 12, Morello 13, Mangaretto 9, Veronese 8, Bosticco (L1); Garabello, Grujic 5, Salvatico 7, Soffietti 4. N.e.: Cavallera, Modafferi (L2). I All.: Salvatore Mazzarino. Ricezione positiva: 67%; Attacco: 43%; Muri: 13; Ace: 13.
Tabellino – 1ª giornata Serie D
Cuneo Volley – Ascot Lasalliano Torino Volley 0-3
Cuneo Volley: Giraudo 1, Grandis 12, Dogaru 2, Peiroleri 1, Stefanoni 4, Chiapella 2, Campagnoli (L1); Bellucci 4, Giunti 5, Milanesio, Montresori 1. N.e.: Merola (L2). I All.: Dario Da Roit. Ricezione positiva: 47%; Attacco: 29%; Muri: 3; Ace: 1.
Ascot Lasalliano Torino: D’Angelo, Sibille 13, Di Dedda 7, Graziano 16, Allamano 11, Paiu, Santarsiero (L1); Brandi 5, Franceschini 1, Mignacca 1, Gerace (L2). N.e.: Atzeni, Perolio, Reviglio. Ricezione positiva: 47%; Attacco: 42%; Muri: 3; Ace: 6.
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