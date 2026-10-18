Cuneo Volley Fiöi: Serie C e Serie D, doppia sconfitta all’esordio contro l’Ascot Lasalliano Volley

La squadra di coach Daniele Tomatis non riesce a imporsi contro l’Ascot Lasalliano Torino Volley, perdendo 3-1 al debutto. A commentare la prestazione è il capitano della Serie C, Jacopo Massa: «Sapevamo che la trasferta a Lasalliano sarebbe stata difficile e nei primi due set abbiamo fatto fatica a scioglierci e a prendere il nostro ritmo. Nel terzo set e a tratti nel quarto abbiamo espresso un ottimo gioco, con il ritmo e l’intensità che sappiamo di avere. Non portiamo a casa il risultato che volevamo, ma la reazione c’è stata e dimostra chi siamo. Da lunedì ci si rimette subito a spingere in palestra: vogliamo farci trovare pronti per le prossime sfide!».