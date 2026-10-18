MTS Ser Santena: inizia con una sconfitta esterna il cammino in Serie B2 femminile

Inizia con una sconfitta esterna il cammino dell'MTS Ser Santena nel campionato nazionale di Serie B2 femminile. Sul rettangolo di gioco del Centro Sportivo Prat di Genova, le ragazze santenesi si sono arrese per 3-0 contro le padrone di casa della Normac Genova GE, al termine di una sfida che ha visto le liguri imporre il proprio ritmo nei momenti cruciali dei set.

Il match si apre in salita per il Santena. Nel primo set, le padrone di casa della Normac spingono subito sull'acceleratore guidate dalle scelte del proprio tecnico Castagnoli. Il gioco delle torinesi fatica a trovare fluidità e le genovesi ne approfittano per chiudere la frazione con un netto 25-17 in 22 minuti di gioco.