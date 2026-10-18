MTS Ser Santena: inizia con una sconfitta esterna il cammino in Serie B2 femminile
Inizia con una sconfitta esterna il cammino dell'MTS Ser Santena nel campionato nazionale di Serie B2 femminile. Sul rettangolo di gioco del Centro Sportivo Prat di Genova, le ragazze santenesi si sono arrese per 3-0 contro le padrone di casa della Normac Genova GE, al termine di una sfida che ha visto le liguri imporre il proprio ritmo nei momenti cruciali dei set.
Il match si apre in salita per il Santena. Nel primo set, le padrone di casa della Normac spingono subito sull'acceleratore guidate dalle scelte del proprio tecnico Castagnoli. Il gioco delle torinesi fatica a trovare fluidità e le genovesi ne approfittano per chiudere la frazione con un netto 25-17 in 22 minuti di gioco.
Nel secondo parziale, il MTS Ser Santena prova a scuotersi e a rimanere agganciato alla partita. Le ragazze guidate dal tecnico Demichelis lottano con maggiore determinazione e cercano di rispondere colpo su colpo alle offensive avversarie. Nonostante i tentativi di restare in scia, la Normac mantiene sempre un margine di sicurezza e riesce a spegnere sul nascere le speranze di rimonta delle ospiti, chiudendo il set a proprio favore con il punteggio di 25-19 dopo 29 minuti.
Il contraccolpo psicologico si fa sentire in apertura di terzo set. La Normac Genova riprende subito in mano le redini del gioco, scavando un solco importante nel punteggio. Le biancoblù provano a reagire attingendo anche alla panchina, ma le padrone di casa non concedono repliche e blindano il match, archiviando definitivamente la pratica sul 25-13 in 27 minuti.
Il tabellone finale decreta così la vittoria della Normac Genova per 3 set a 0, dopo 1 ora e 21 minuti di gioco complessivo. Per l'MTS Ser Santena un debutto amaro nel punteggio, da cui ripartire immediatamente in vista dei prossimi impegni stagionali per muovere i primi passi in classifica.
IL TABELLINO DELLA GARA
NORMAC GENOVA GE - MTS SER SANTENA TO 3-0
Parziali (25-17, 25-19, 25-13)
NORMAC GENOVA GE: Maggi I., Ugo G., Montedoro A., Profumo E., Trinca M., Terzi S., Vieri A., Sonno G., Funaro B., Rissetto C., Costa A., Tombari M. Liberi: Bulla S., Fossa M. All. Castagnoli G.
MTS SER SANTENA TO: Zafranova Minkova S., Vasca M., Cadahuro B., Biasin B., Rocca F., Vighe A., Rana G., Marchioni M., Grosso C., Braccioni M., Faure Rolland F., Marku R. Liberi: Lazzarin Clarichetti A., Ponassi B. All. Demichelis I.
Arbitri: Viviana Giacoppo e Diletta Pagliero (Segnapunti: Renata Lagascio).
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