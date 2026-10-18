Igor Agil Volley B2, esordio combattuto a Desio

Per la Igor ci sono Aimaretti opposto a Tombolato, Sella e Ojienelo al centro, Franchini e Maestrelli schiacciatori, Rigon libero (in campo nel corso del match Marelli, Laneve, Fikaj, Bertini, Pusterla). Partono bene le padrone di casa (3-1), poi il muro Igor si fa sentire (4-4) e un bell'attacco vale il 4-6. Punto a punto fino all'11 pari, sul 13-11 Cappato richiama le sue, un mani out di casa vale il 17-12 ed è di nuovo pausa. Le Igorine stanno lì e dal 20-14 è 20-16 e pausa per casa. Franchini in diagonale sigla il 22-21, le Igorine lottano ma finisce 25-22 .

Stavolta è un buon avvio Igorino (3-6), Ojienelo piazza una parallela che vale il 4-7, anche se Brianza poi ricuce (6-7); le padrone di casa impattano 8-8 ed è punto a punto. Un super rally gasa le Igorine con Maestrelli a siglare il 12-15; ancora allungo per il 12-17, poi Brianza rosicchia qualcosa (15-18), ma le Igorine stanno davanti. Il finale si accende, parità 22-22. Le Igorine la vogliono chiudere: 22-25.

Brianza avanti nel terzo set (7-2 e pausa per Cappato). Il muro di casa è efficace (10-5); dal 12-7 le Igorine provano a ricucire sfruttando anche un attacco out di Brianza (12-9); un ace di Fikaj vale il 13-11, le Igorine stanno in scia finché Brianza allunga ancora per il 17-13 ed è pausa per Cappato. Le Igorine continuano a battagliare, ma il divario rimane e così il terzo set è delle avversarie (25-18).

Avvio punto a punto (4-4), poi Brianza ancora prova a mettere la freccia e sull'8-5 è pausa per la Igor e di nuovo sul 10-5. Brianza rimane in vantaggio, le Igorine ancora rimangono in scia (15-12), sono poi brave ad accorciare 16-14, ma Brianza ha più energia e vince 25-19.

Brianza Volley - Igor Agil Volley 3-1

Parziali (25-22; 22-25; 25-18; 25-19)

Brianza: Franchi, Zitoli, Cavallaro (L), Pea, Salomi, Silvestri, Matterazzo, Gullo, Barsotti, Pozzi, Bortolato, Bonomi (L); Biloni. All. Cesana.

Igor: Laneve, Aimaretti, Tombolato, Franchini, Fikaj, Bertini, Marelli (L), Rigon (L), Pusterla, Bocchino, Sella, Ojienelo, Baldoni, Maestrelli.