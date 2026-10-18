Dodecarun: Valeria Straneo regina del Giro di Dino, Hafid guida la doppietta dell’Atletica Alessandria
Straneo supera le giovani Ciani e Gaiola. In campo maschile vittoria di Mouhssine Hafid davanti al compagno Andrea Mandrino
Sul percorso del Giro di Dino, nella frazione Giardinetto di Castelletto Monferrato, Valeria Straneo ha preparato le sue grandi gare internazionali. Le medaglie d’argento in maratona ai Mondiali di Mosca 2013 e agli Europei di Zurigo 2014 si può dire siano nate qui, su questo tracciato misurato e segnato ogni 500 metri da Dino Gandin, il podista alessandrino morto nel 2022. A lui, da tre anni, è dedicata la gara organizzata da Giorgio e Steve Goggi con l’Atletica Alessandria, inserita dal 2025 nel circuito Dodecarun.
«Dino era un mio caro amico», ha detto Straneo, che si è imposta in 38’59” sui 10,6 chilometri della terza edizione della prova, superando due atlete di trent’anni più giovani come Elisa Ciani e Alessia Gaiola. «Su queste strade ho fatto centinaia di ripetute e qualche lunghissimo – ha raccontato Straneo – Ormai non mi alleno più, vado a correre sulle colline un paio di volte la settimana, senza guardare il cronometro. Gareggio per divertirmi: qui non potevo mancare».
In campo maschile doppietta dell’Atletica Alessandria, con Mouhssine Hafid a precedere Andrea Mandrino di 28 secondi (32’53” contro 33’21”) dopo un lungo testa a testa: sul traguardo volante del quinto chilometro, posto davanti alla casa di Gandin, era stato Mandrino a prevalere in volta.
Nella classifica di Dodecarun, Massimo Bono (Roata Chiusani) – decimo al traguardo - guadagna qualche punto su Luca Laratore e Giuliano Caresio, ma la lotta a tre tappe dal termine è ancora apertissima. Il prossimo appuntamento del circuito è per sabato 31 ottobre, in Valle d’Aosta, con l’Ivery Vertical Running: 3,175 km a cronometro tra Pont Saint Martin e la frazione Ivery, con 330 metri di dislivello.
Questo l’ordine d’arrivo del Giro di Dino (km 10,6).
Uomini. 1. Mouhssine Hafid (Atl. Alessandria) 32’53”; 2. Mandrino (Atl. Alessandria) 33’21”; 3. Bavosio (Acquirunners) 33’32”; 4. Santini (Atl. Alessandria) 34’29”; 5. Machmach (Athletic Club 96 Alperia) 35’24”; 6. Demetri (Atl. Alessandria) 36’52”; 7. Chebbi (Atl. Santhia’) 37’20”; 8. Regazzoni (Verdenero) 37’44”; 9. Tassone (Vittorio Alfieri Asti) 38’39”; 10. Bono (Pod. Robbiese) 38’42”; 11. Laratore (Roata Chiusani) 38’48”; 12. Zamuner (Atl. Santhià) 40’19”; 13. Dispensa (Atl. Novese) 40’28”; 14. Scaglia (Atl. Novese) 40’43”; 15. Musso (Brancaleone Asti) 40’53”.
Donne. 1. Valeria Straneo (Azalai) 38’59”; 2. Ciani (Atl. Alessandria) 41’03”; 3. Gaiola (Atl. Pinerolo) 42’07”; 4. Marchisa (Atl. Alessandria) 43’02”; 5. Giovine (Brancaleone Asti) 44’04”; 6. Caviglia (Run of Made) 44’23”; 7. Cairo (Run of Made) 45’42”; 8. Chiabrera (Brancaleone Asti) 45’55”; 9. Boffa (Brancaleone Asti) 46’19”; 10. Mocci (Bio Correndo Avis) 46’22”; 11. Caraccio (Frecce Bianche) 46’42”; 12. Annaratone (Run of Made) 50’27”; 13. Del Campo (Frecce Bianche) 50’28”; 14. Barbesino (Run of Made) 50’48”; 15. Di Salvo (Roata Chiusani) 51’38”;
Questa la classifica del circuito Dodecarun dopo 17 prove
Uomini. 1. Massimo Bono (Pod. Robbiese) 604 punti; 2. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 562; 3. Laratore (Roata Chiusani) 560; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 446; 5. Zamuner (Atl. Santhià) 321; 6. Aimar (Atl. Pinerolo) 309; 7. Agoglia (Brancaleone Asti) 288; 8. Chiabrera (Brancaleone Asti) 260; 9. Cena (Durbano Gas Energy Rivarolo) 230; 10. Castellino (Roata Chiusani) 224; 11. Arseniato (Bio Correndo Avis) 212; 12. Murgia (Bio Correndo Avis) 200; 13. Galati (Atl. Novese) 186; 14. Molinari (Trinese) 180; 15. Demetri (Atl. Alessandria) 159.
Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 703 punti punti; 2. Laino (Brancaleone Asti) 584; 3. Cavalieri (Sisport) 532; 4. Rabbia (Brancaleone Asti) 505; 5. Di Salvo Roata Chiusani) 472; 6. Mocci (Bio Correndo Avis) 453; 7. Sulis (Brancaleone Asti) 381; 8. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) 296; 9. Azeroual (Atl. Alessandria) 271; 10. Villabruna (Trinese) 258; 11. Giusto (Atl. Pinerolo) 195; 12. Marchisa (Atl. Alessandria) 185; 13. Brunchi (Brancaleone Asti) 128; 14. Bruno (Runcard) 114; 15. Ricaldone (Bio Correndo Avis) 108.
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