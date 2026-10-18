Dodecarun: Valeria Straneo regina del Giro di Dino, Hafid guida la doppietta dell’Atletica Alessandria

Sul percorso del Giro di Dino , nella frazione Giardinetto di Castelletto Monferrato, Valeria Straneo ha preparato le sue grandi gare internazionali. Le medaglie d’argento in maratona ai Mondiali di Mosca 2013 e agli Europei di Zurigo 2014 si può dire siano nate qui, su questo tracciato misurato e segnato ogni 500 metri da Dino Gandin, il podista alessandrino morto nel 2022. A lui, da tre anni, è dedicata la gara organizzata da Giorgio e Steve Goggi con l’Atletica Alessandria, inserita dal 2025 nel circuito Dodecarun.

«Dino era un mio caro amico», ha detto Straneo, che si è imposta in 38’59” sui 10,6 chilometri della terza edizione della prova, superando due atlete di trent’anni più giovani come Elisa Ciani e Alessia Gaiola. «Su queste strade ho fatto centinaia di ripetute e qualche lunghissimo – ha raccontato Straneo – Ormai non mi alleno più, vado a correre sulle colline un paio di volte la settimana, senza guardare il cronometro. Gareggio per divertirmi: qui non potevo mancare».

In campo maschile doppietta dell’Atletica Alessandria, con Mouhssine Hafid a precedere Andrea Mandrino di 28 secondi (32’53” contro 33’21”) dopo un lungo testa a testa: sul traguardo volante del quinto chilometro, posto davanti alla casa di Gandin, era stato Mandrino a prevalere in volta.

Nella classifica di Dodecarun, Massimo Bono (Roata Chiusani) – decimo al traguardo - guadagna qualche punto su Luca Laratore e Giuliano Caresio, ma la lotta a tre tappe dal termine è ancora apertissima. Il prossimo appuntamento del circuito è per sabato 31 ottobre, in Valle d’Aosta, con l’Ivery Vertical Running: 3,175 km a cronometro tra Pont Saint Martin e la frazione Ivery, con 330 metri di dislivello.

Questo l’ordine d’arrivo del Giro di Dino (km 10,6).

Uomini. 1. Mouhssine Hafid (Atl. Alessandria) 32’53”; 2. Mandrino (Atl. Alessandria) 33’21”; 3. Bavosio (Acquirunners) 33’32”; 4. Santini (Atl. Alessandria) 34’29”; 5. Machmach (Athletic Club 96 Alperia) 35’24”; 6. Demetri (Atl. Alessandria) 36’52”; 7. Chebbi (Atl. Santhia’) 37’20”; 8. Regazzoni (Verdenero) 37’44”; 9. Tassone (Vittorio Alfieri Asti) 38’39”; 10. Bono (Pod. Robbiese) 38’42”; 11. Laratore (Roata Chiusani) 38’48”; 12. Zamuner (Atl. Santhià) 40’19”; 13. Dispensa (Atl. Novese) 40’28”; 14. Scaglia (Atl. Novese) 40’43”; 15. Musso (Brancaleone Asti) 40’53”.

Donne. 1. Valeria Straneo (Azalai) 38’59”; 2. Ciani (Atl. Alessandria) 41’03”; 3. Gaiola (Atl. Pinerolo) 42’07”; 4. Marchisa (Atl. Alessandria) 43’02”; 5. Giovine (Brancaleone Asti) 44’04”; 6. Caviglia (Run of Made) 44’23”; 7. Cairo (Run of Made) 45’42”; 8. Chiabrera (Brancaleone Asti) 45’55”; 9. Boffa (Brancaleone Asti) 46’19”; 10. Mocci (Bio Correndo Avis) 46’22”; 11. Caraccio (Frecce Bianche) 46’42”; 12. Annaratone (Run of Made) 50’27”; 13. Del Campo (Frecce Bianche) 50’28”; 14. Barbesino (Run of Made) 50’48”; 15. Di Salvo (Roata Chiusani) 51’38”;

Questa la classifica del circuito Dodecarun dopo 17 prove

Uomini. 1. Massimo Bono (Pod. Robbiese) 604 punti; 2. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 562; 3. Laratore (Roata Chiusani) 560; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 446; 5. Zamuner (Atl. Santhià) 321; 6. Aimar (Atl. Pinerolo) 309; 7. Agoglia (Brancaleone Asti) 288; 8. Chiabrera (Brancaleone Asti) 260; 9. Cena (Durbano Gas Energy Rivarolo) 230; 10. Castellino (Roata Chiusani) 224; 11. Arseniato (Bio Correndo Avis) 212; 12. Murgia (Bio Correndo Avis) 200; 13. Galati (Atl. Novese) 186; 14. Molinari (Trinese) 180; 15. Demetri (Atl. Alessandria) 159.

Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 703 punti punti; 2. Laino (Brancaleone Asti) 584; 3. Cavalieri (Sisport) 532; 4. Rabbia (Brancaleone Asti) 505; 5. Di Salvo Roata Chiusani) 472; 6. Mocci (Bio Correndo Avis) 453; 7. Sulis (Brancaleone Asti) 381; 8. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) 296; 9. Azeroual (Atl. Alessandria) 271; 10. Villabruna (Trinese) 258; 11. Giusto (Atl. Pinerolo) 195; 12. Marchisa (Atl. Alessandria) 185; 13. Brunchi (Brancaleone Asti) 128; 14. Bruno (Runcard) 114; 15. Ricaldone (Bio Correndo Avis) 108.