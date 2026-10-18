S.G.Concordia: prima prova del Campionato Nazionale di Serie B

Per la trasferta umbra la Concordia ha schierato cinque ginnaste più una riserva, che nella splendida cornice del PalaTerni di Terni, hanno conquistato un solido 7° posto, totalizzando il punteggio complessivo di 89.800 punti. La gara ha confermato l'ottimo stato di forma e il valore tecnico delle ginnaste chivassesi, che si sono alternate in pedana mostrando grinta, eleganza e precisione nell'esecuzione dei cinque esercizi previsti.

Il cammino della Concordia è stato trainato da performance costanti e picchi di eccellenza in tutti gli attrezzi: al Cerchio Alessandra Bellone ha aperto la strada con una bellissima esecuzione da 23.550 punti, firmando il punteggio parziale più alto della squadra. Alla Palla Sofia Maya Antonacci, ginnasta in prestito dalla SGM Forza e Coraggio, ha eseguito una prestazione pulita ed espressiva che ha fruttato un ottimo 22.700. Le clavette sono state affidate a Giulia Manusia, ginnasta e da diversi anni tecnica del settore agonistico della Concordia, tornata in pedana per supportare il club chivassese in questo Campionato, portando a casa un solido 21.900. Elisabetta Digitali, alla sua quarta presenza nel Campionato di Serie B, ha chiuso il programma con il difficile e insidioso esercizio al nastro, ottenendo un punteggio di 21.150. Infine l’esercizo”Jolly”, affidato alla più giovane componenente della squadra, Lidia Amicone, categoria Allieve 5, che ha convinto la giuria totalizzando 22.400 punti grazie a un esercizio ricco di dinamismo e difficoltà. In panchina, Cecilya Pistamiglio, riserva nella tappa odierna, pronta ad entrare in pedana nelle prossime prove.

Questo settimo posto rappresenta una base di partenza importante per lo staff tecnico e per le atlete. La Concordia guarda con fiducia e determinazione alle prossime prove di Campionato, pronta a limare i dettagli per affrontare al meglio la 2ª Prova del Campionato, che si svolgerà in terra piemontese, al Pala Forum di Biella.

Nella stessa giornata, a Biella si è svolta la 3ª Prova Regionale del Campionato Individuale LD Silver. In pedana con i colori della Concordia Beatrice Zanella, che si è classificata al 4° posto nelle Junior2, e Rebecca Prato, 8ª nelle Allieve 5.