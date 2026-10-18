StraWoman® Humanitas Torino 2026: Torino si tinge di rosa, in 3500 al Parco del Valentino

Torino si è tinta di rosa per una giornata all’insegna dell’energia, della condivisione e del benessere, in occasione della 16ª edizione di StraWoman® , l’evento non competitivo che celebra la forza delle donne e il piacere di muoversi insieme, aperto a tutte e tutti. Oltre 3500 partecipanti hanno invaso con entusiasmo il Parco del Valentino, trasformandolo in un grande spazio di festa e partecipazione.

Organizzata da Sport Experience ed Eventi WoW, StraWoman® si conferma molto più di una corsa: un vero e proprio villaggio esperienziale fatto di attività, intrattenimento e momenti di aggregazione pensati per coinvolgere persone di ogni età.

Il percorso di 5 km è stato vissuto con leggerezza e positività da famiglie, gruppi di amiche, runner e camminatori, in un clima inclusivo e partecipato. All’arrivo, la consegna della medaglia ufficiale StraWoman® 2026 ha celebrato non solo il traguardo, ma soprattutto l’adesione a un movimento che promuove uno stile di vita attivo e consapevole.

Humanitas, anche quest’anno partner scientifico di StraWoman® a Torino, era presente con il Village StraWoman® Humanitas, dedicato alla prevenzione e non solo, in cui si sono tenute attività e consulti gratuiti con gli specialisti degli ospedali Humanitas Cellini, Humanitas Gradenigo, delle Cliniche Fornaca di Sessant e Sedes Sapientiae, e dei centri medici Humanitas Medical Care di Torino.

Anche per questa edizione, StraWoman® ha rafforzato il suo impegno sociale correndo al fianco del Charity Partner Fondazione Humanitas per la Ricerca. Attraverso l’iscrizione, le partecipanti hanno potuto sostenere con una donazione il programma Pink Union, il programma di Ricerca sulle più diffuse patologie femminili.

«Sedici edizioni raccontano un percorso di crescita continua. StraWoman® oggi è molto più di un evento: è uno spazio aperto, inclusivo, dove il benessere si intreccia con la condivisione e l’attenzione verso gli altri. La risposta del pubblico conferma quanto sia importante creare occasioni autentiche di partecipazione» ha dichiarato l’organizzazione.

Prossime tappe del tour StraWoman® 2026: San Vito al Tagliamento (8 novembre), Olmi (15 novembre) e Novara (21 novembre).