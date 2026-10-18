La giovane ginnasta ha saputo imporsi grazie a due esercizi, uno al cerchio e uno alle clavette, portati in pedana con determinazione, precisione ed eleganza. Una prestazione che le ha permesso di distinguersi e di coronare con una splendida medaglia d’oro il lavoro svolto durante gli allenamenti. Un risultato che porta anche la firma delle sue allenatrici, Giulia Balestra e Sofia Leuci, che con dedizione, professionalità e passione accompagnano quotidianamente le atlete nel loro percorso di crescita tecnica e personale. Per l’ASD La Palestrina, realtà storica del panorama sportivo chivassese, questo successo rappresenta un’ulteriore conferma della qualità del lavoro svolto e di una filosofia sportiva che mette al centro le atlete, la loro crescita e il valore concreto dell'impegno.

Perché nello sport, come nella vita, sono i risultati a dare sostanza alle parole. C'è chi sceglie di fare rumore e chi, con discrezione e determinazione, preferisce continuare a costruire. Il tempo, del resto, ha un modo tutto suo di dare valore ai fatti e di restituire a ciascuno ciò che ha scelto di seminare. Ed è proprio questa la strada che La Palestrina continua a percorrere: quella del lavoro quotidiano, della serietà e dei traguardi conquistati sul campo, lasciando che siano le prestazioni e i sorrisi delle proprie ginnaste a raccontare la storia più autentica.

Complimenti a Matilde, alle sue allenatrici e a tutta la grande squadra de La Palestrina. Perché i successi più belli non hanno bisogno di essere proclamati: si conquistano.