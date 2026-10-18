La Palestrina conquista il titolo regionale con Matilde Monaco  

In occasione della terza prova del Campionato Regionale FGI LE A5 un altro importante successo arricchisce il percorso sportivo della società di Chivasso
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Pubblicato il 18.10.2026, 18:55 (Aggiornato il 18.10.2026, 19:04)

3 min

Un altro importante successo arricchisce il percorso sportivo dell’ASD La Palestrina Ginnastica Ritmica di Chivasso, storica società chivassese che continua a distinguersi per l’impegno, la passione e i risultati delle proprie atlete. In occasione della terza prova del Campionato Regionale FGI LE A5, disputata a Candelo, è stata Matilde Monaco a conquistare il gradino più alto del podio, aggiudicandosi il titolo regionale nella propria categoria.

La giovane ginnasta ha saputo imporsi grazie a due esercizi, uno al cerchio e uno alle clavette, portati in pedana con determinazione, precisione ed eleganza. Una prestazione che le ha permesso di distinguersi e di coronare con una splendida medaglia d’oro il lavoro svolto durante gli allenamenti. Un risultato che porta anche la firma delle sue allenatrici, Giulia Balestra e Sofia Leuci, che con dedizione, professionalità e passione accompagnano quotidianamente le atlete nel loro percorso di crescita tecnica e personale. Per l’ASD La Palestrina, realtà storica del panorama sportivo chivassese, questo successo rappresenta un’ulteriore conferma della qualità del lavoro svolto e di una filosofia sportiva che mette al centro le atlete, la loro crescita e il valore concreto dell'impegno.

Perché nello sport, come nella vita, sono i risultati a dare sostanza alle parole. C'è chi sceglie di fare rumore e chi, con discrezione e determinazione, preferisce continuare a costruire. Il tempo, del resto, ha un modo tutto suo di dare valore ai fatti e di restituire a ciascuno ciò che ha scelto di seminare. Ed è proprio questa la strada che La Palestrina continua a percorrere: quella del lavoro quotidiano, della serietà e dei traguardi conquistati sul campo, lasciando che siano le prestazioni e i sorrisi delle proprie ginnaste a raccontare la storia più autentica.

Complimenti a Matilde, alle sue allenatrici e a tutta la grande squadra de La Palestrina. Perché i successi più belli non hanno bisogno di essere proclamati: si conquistano.

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