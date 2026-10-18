L’IVECO CUS Torino Rugby parte con una vittoria

Inizia con una vittoria il campionato 2026-27 di Serie A1 dell’ IVECO CUS Torino Rugby , che nella prima giornata espugna il campo dei Rugby Club I Cavalieri imponendosi per 21-27 al termine di una partita intensa e combattuta fino all’ultimo istante. Una trasferta impegnativa, non soltanto per la distanza da Torino, ma anche per il valore di un avversario da sempre caratterizzato da grande coesione, forza e temperamento. I Cavalieri hanno confermato tutte le proprie qualità, mettendo a dura prova gli universitari guidati dallo staff tecnico composto da Filippo Bianco, Roberto Modonutto e Alberto Carbone .

Il CUS Torino ha saputo rispondere con carattere, trovando la forza di restare dentro la partita anche nei momenti più complicati. La dimostrazione più evidente è arrivata nel finale: a due minuti dal fischio conclusivo, con il risultato ancora in bilico, i padroni di casa si sono portati in attacco, conquistando una touche a cinque metri dalla linea di meta cussina. Un’ultima occasione per tentare di ribaltare l’esito dell’incontro, che gli universitari sono riusciti a neutralizzare rubando la rimessa laterale e spegnendo definitivamente le speranze avversarie.

Un intervento decisivo, che racconta lo spirito con cui il CUS Torino ha affrontato la prima giornata di campionato: capacità di soffrire, determinazione e lucidità nei momenti che contano. Tre le mete messe a segno dagli universitari, firmate da Palmero (classe 2006), Crepaldi (classe 2004) e Checchini (classe 2005), a conferma del contributo di un gruppo in cui i giovani continuano a ritagliarsi un ruolo importante.

Al termine della gara, Roberto Modonutto, Direttore Tecnico della Mischia, ha commentato così la prestazione della squadra: «Finalmente, dopo due mesi, siamo contenti di essere tornati in campo con un buon risultato. La nostra prestazione è stata altalenante, ma dobbiamo considerare che giocavamo su un campo difficile contro un avversario ostico. Nonostante questo, i ragazzi ci hanno creduto, sono rimasti in partita fino all’ultimo e hanno conquistato la vittoria. Voglio fare i complimenti ai ragazzi dei Cavalieri per la partita disputata. Ora, però, pensiamo già alla prossima sfida contro il Calvisano, un match nel quale dovremo alzare il livello delle nostre prestazioni individuali per confermarci. Riuscirci non è mai scontato né facile».

La prima giornata consegna dunque all’IVECO CUS Torino Rugby due punti di partenza importanti: una vittoria preziosa in trasferta e la consapevolezza di avere le risorse caratteriali per affrontare anche le situazioni più difficili. Il campionato è appena iniziato e la prossima sfida contro il Calvisano rappresenterà già un nuovo banco di prova per misurare la crescita della squadra e consolidare quanto di buono mostrato a Prato.