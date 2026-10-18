Inizia con un secondo posto il percorso di Ritmica Piemonte nella prima prova del Campionato di Serie B di ginnastica ritmica. La squadra ha affrontato la competizione con impegno e determinazione, ottenendo un risultato che premia il lavoro svolto in palestra e rappresenta un buon punto di partenza per il prosieguo della stagione.

Tra le protagoniste della giornata, Ginevra Pascarella ha affrontato il doppio impegno al cerchio e alla palla, eseguendo entrambi gli esercizi in maniera positiva. Buona anche la prova di Adelina Mariciuc, nuovo ingresso nella formazione di Serie B, che si è distinta nell'esercizio con la palla, dando il proprio contributo alla prestazione collettiva. Riscontri positivi anche per le clavette di Pilato e per il nastro di Godioz, due esercizi che hanno contribuito al risultato finale della squadra.

La prova ha evidenziato una buona base di lavoro, pur lasciando spazio ad alcuni dettagli da perfezionare. Le piccole imprecisioni emerse durante la gara saranno infatti oggetto di attenzione nella preparazione del prossimo appuntamento, con l'obiettivo di consolidare quanto di buono è stato fatto e migliorare ulteriormente la qualità delle esecuzioni. Soddisfazione da parte dello staff tecnico per la prestazione delle ginnaste e per il piazzamento conquistato. Il secondo posto rappresenta un incoraggiante avvio di campionato e offre alla squadra la motivazione per proseguire il lavoro con fiducia e determinazione.

Ora l'attenzione è rivolta alla prossima prova di Biella, con la volontà di confermare il buon livello mostrato e continuare a lottare per le posizioni di vertice della classifica.