Eurogymnica inaugura la Serie A 2026 a Terni

Parte dall'Umbria Forum di Terni il campionato italiano di Serie A 2026 e lo fa con un tutto esaurito, facendo sorridere orgogliosamente lo staff della FGI che quest'anno, per la prima volta, si è affidata per l'organizzazione dei Top Events a due blasonate ed esperte società italiane: la Corpo Libero Gymnastics Team di Padova e la piemontese Eurogymnica.

Il sesto appuntamento della stagione, dopo le 4 prove di A di artistica e gli Assoluti di ritmica a Folgaria, è coinciso con la prima tappa di A1, A2 e B.

Onere ed onore di inaugurare l'A2, davanti a quasi duemila persone, quello che viene definito il campionato più bello del mondo, proprio alle EGirls. Compito non semplice, poiché la tensione dell'esordio si fa veramente schiacciante e la giuria deve innanzitutto prendere confidenza con i criteri di valutazione, cercando di mantenere giudizi il più possibile equilibrati e uniformi per tutti i 120 esercizi previsti durante la giornata.

Eurogymnica ha pagato lo scotto previsto, essendo la prima in pedana tra le dodici squadre della cadetteria ma riuscendo comunque a fornire una buona prestazione, che lascia ben sperare per l'obiettivo di una salvezza quanto più tranquilla possibile.

Esordio nell'esordio per due stelline biancoblu, Eglissa Lika e Amely Sordi e prima esperienza in Serie A anche per la bulgara Eva Brezalieva, ginnasta di livello mondiale, stupenda al cerchio, che ha fatto spellare le mani al pubblico meritandosi il buon punteggio di 27,400 ma che, pur risultando il migliore dell'intera competizione, è parso sottostimato agli occhi di tutti. La rivedremo comunque nella terza tappa del circuito, in quel di Livorno, tra un mese.

Più faticoso del previsto invece, il debutto della capitana della squadra Virginia Cuttini, che alla palla non è andata oltre il 21,700.

Bene Eglissa Lika (23,300) alle clavette e Amely Sordi (23,100) con lo stesso attrezzo; per loro anche la grande gioia di calcare per la prima volta questa pedana e scrivere il proprio nome nell'albo d'oro.

Ottima la prestazione al nastro della solida, affidabile e sprintosa Sara Parente, che col suo 24,050 è andata a piazzarsi al quinto posto nella classifica di specialità, prima tra le italiane, superata solo dalle straniere tra le quali, tanto per citarne qualcuna, la russa Borisova o la bulgara, beniamina del pubblico, Stiliana Nikolova.

La squadra, che anche quest'anno ha deciso di non usufruire di tesseramenti in appoggio e fare affidamento esclusivamente sulla cantera, è stata accompagnata nell'avventura da Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, concludendo all'ottavo posto con il punteggio di 96,450, a meno di due punti dal quarto posto che al netto di qualche errore rimediabile sarebbe stato alla portata.

A salire sul gradino più alto del podio, come da pronostico, la Ginnastica Terranuova, seguita da Iris Giovinazzo e dalla Polisportiva Varese, mentre in A1 è stata l'Udinese di Tara Dragas a vincere l'oro.

Il grande show della ginnastica ritmica prosegue il suo cammino facendo tappa a Biella, nel grande Forum degli Orsi. Un'occasione unica per tutti i fans dei piccoli attrezzi per sostenere Eurogymnica ma anche con la possibilità di ammirare dal vivo le più grandi atlete italiane e internazionali, come la campionessa del mondo e olimpica Daria Varfolomev, presente nella prova piemontese del 31 ottobre e 01 novembre.

I biglietti per la tappa piemontese sono in vendita sulla piattaforma ufficiale Vivaticket.