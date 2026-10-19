FIBS Piemonte: la Selezione U13 vince il 6° Torneo Obletter di Saronno

La Rappresentativa Under 13 di Softball del progetto Talento in Movimento del Comitato Regionale Piemonte diretta dall'allenatrice Yami Serrano ha vinto il 6° Torneo Piccole Stelle di Enrico Obletter , che si è disputato il 17 ed il 18 Ottobre a Saronno. Il team piemontese ha giocato sotto età contro attrezzatissime formazioni Under 14, categoria in gioco nella formula del torneo e nell'equilibratissima finale ha superato la Selezione del Veneto col punteggio di 10-7. Oltre al successo finale alla selezione U13 sono andati anche due premi individuali entrambi assegnati ad Isabel Viffredo , atleta tesserata con l' Avigliana Rebels , alla quale sono stati consegnati sia il premio di MVP (coi voti dei manager dei team partecipanti), che quello di migliore lanciatrice del torneo.

Alla kermesse sportiva ha partecipato anche il T.I.M. Piemonte U14 giunto al quarto posto nella finalina la squadra condotta da Lorena Cerami ha ceduto al Team Future Italia, selezione composta dai migliori prospetti italiani della categoria e diretti per dallo staff della Nazionale Under 15, che ha colto l'occasione per effettuare test fisici ed atletici a tutte le ragazze partecipanti al torneo.

Yami Serrano: «Contentissima per la vittoria del Torneo Obletter, una manifestazione importante giocata su un campo prestigioso contro validissimi avversari, è stata una bellissima esperienza le ragazze si sono ben comportate e soprattutto hanno vinto lottando senza lasciare nulla al campo. Saronno ancora una volta si conferma una tappa fondamentale per la crescita del nostro gruppo».

Lorena Cerami: «La mia Selezione è una novità nel panorama regionale è stata formata per la partecipazione al torneo. Col mio staff siamo riusciti a riunire le migliori giocatrici disponibili. E' stata un'ottima occasione per conoscerci e gettare giù le basi per la futura U16 che dirigo. Ci sono ottimi spunti sul quale lavorare».