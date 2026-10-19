Volley Parella Torino, buona la prima nonostante la sconfitta al tie-break

Parte con una sconfitta al quinto set la stagione del VOLLEY PARELLA TORINO, che nel debutto in campionato cede per 2-3 l’ASD VOLLEY BUSCA FALEGNAMERIA GMG al termine di una sfida combattuta.

Un risultato che lascia un pizzico di rammarico, ma che non cancella le indicazioni positive emerse dalla prima uscita stagionale.

Per la formazione torinese si trattava di un appuntamento importante, non soltanto per inaugurare il nuovo campionato, ma anche per iniziare a dare concretezza a un progetto che guarda al futuro della pallavolo maschile societaria.

La gara ha rappresentato il primo banco di prova per il gruppo, chiamato a trovare progressivamente amalgama, continuità e identità. Il tie-break finale testimonia una partita rimasta aperta fino all’ultimo, nella quale il Volley Parella Torino ha avuto l’opportunità di confrontarsi con le difficoltà e le sfide che accompagneranno il percorso stagionale.

Al di là del risultato, l’esordio può essere considerato positivo per il lavoro che attende la squadra e per le prospettive del nuovo progetto giovanile. La prima squadra maschile vuole infatti diventare un punto di riferimento per la crescita dei giovani atleti, creando un percorso che colleghi il settore giovanile alla pallavolo senior e offra ai ragazzi obiettivi ambiziosi da raggiungere.

La stagione è ancora lunga e il gruppo avrà tempo e occasioni per crescere, migliorare e trasformare il lavoro in palestra in risultati sul campo. La partita lascia dunque la consapevolezza che il percorso è appena cominciato e che le basi per costruire qualcosa di importante passano dalla pazienza, dalla programmazione e dallo spirito di squadra.

Il primo risultato non sorride al Volley Parella Torino, ma il progetto è partito.

L’obiettivo è continuare a crescere, valorizzare i giovani e consolidare un’identità sportiva capace di guardare al futuro.

SERIE CM REGIONALE

VOLLEY PARELLA TORINO – VOLLEY BUSCA GMG FALEGNMERIA 2–3

Parziali (25/23 - 13/25 – 20/25 – 25/22 – 7/15)

VOLLEY PARELLA TORINO: Meliga, Della Pietra 11, Nardoianni 5, Capitani 10, Pecchioli 11, De Pilla 8, Piazzolla (L), Zocco 3, Rezende 6, Di Martino, Fop, De Alessi, NE Fagnano, Rainero.

VOLLEY BUSCA FALEGMAMARIA GMG: Marino 1, Cravero 10, Giordano 8, Turkaj 12, Galaverna 20, Coppa 12, Rabbia (L), Peano, Guiotto, Giraudo, Caula, Armando, NE Tavella Brugiafreddo